Боб, сессон, каскад и асимметрия: лучшие стрижки для женщин за 60, что омолаживают

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

С возрастом наши волосы теряют густоту, эластичность и блеск, поэтому требуют большего внимания и правильного выбора формы. Правильно подобранная стрижка может зрительно омолодить лицо, подчеркнуть черты и придать образу утонченности. Эксперты советуют не бояться коротких или средних вариантов — они легки в уходе, не нуждаются в постоянном салонном вмешательстве и позволяют выглядеть стильно ежедневно.

Боб и боб-каре

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60

Эти стрижки остаются фаворитами женщин всех возрастов. Благодаря градуированной форме на затылке и немного удлиненным прядям спереди, волосы имеют объемный и живой вид. Они открывают шею, придают элегантность и изящество. Хорошо подходят для прямых или слегка волнистых волос. Чтобы прическа держала форму, достаточно подсушить волосы феном и придать объема у корней щеткой. Боб отлично сочетается с классическим стилем одежды, сдержанными аксессуарами и естественным макияжем.

Сессон

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Сессон легко узнать по плавной дуге, когда челка переходит в височные пряди, обрамляя лицо. Результат — мягкий, изящный силуэт, идеально подходящий овальным или удлиненным лицам. Эта стрижка подчеркивает глаза и скулы, придает волосам густоты, выглядит аккуратно даже без сложной укладки. Единственное, что важно — это делать сессон у опытного мастера, ведь эта форма нуждается в точных профессиональных движениях.

Каскад

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60

Каскадная стрижка создает движение и динамику благодаря прядям разной длины. Верхние слои придают объем, а нижние формируют плавный контур лица. Каскад идеально подходит для тех, кто хочет сделать волосы послушными, добавить объем у корней, освежить образ без радикальных изменений. Для укладки достаточно фена и легкого спрея для текстуры, все остальное сделает сама форма.

Асимметрия

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Асимметричные прически придают характеру и молодой энергии. Это может быть челка, удлиненная с одной стороны, разная длина прядей или смещенный пробор. Такие стрижки делают образ современным, визуально корректируют овал лица, придают объем тонким волосам. Главное, поддерживать четкость линий и регулярно обновлять форму, чтобы она не утрачивала свою текстуру.