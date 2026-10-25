Бобров переселили в пересыхающие реки, но большинство сбежало: что пошло не так

Бобры / © pixabay.com

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Ученые из США попытались восстановить водность рек в засушливом штате Юта с помощью бобров. Эти животные строят плотины, которые задерживают воду, помогают сохранять влагу в почве и поддерживают растительность даже во время засухи. Однако эксперимент оказался сложнее, чем ожидали исследователи. Через 8 недель на местах переселения осталась лишь примерно четверть взрослых бобров и менее десятой части молодых.

Об этом пишет ukr.media.

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Причина оказалась не только в условиях окружающей среды. Бобры не спешат обустраивать дамбы на незнакомых участках, а сначала ищут подходящее место для жизни. Потому даже переселение целых семей не гарантирует, что животные останутся там надолго.

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Как плотины бобров помогают рекам переживать засуху

Бобры строят плотины не для спасения экосистем, а для собственной безопасности. Благодаря повышению уровня воды вход в нору или домик остается под водой, что затрудняет доступ хищников. Кроме того, в глубокой воде животным легче передвигаться и транспортировать ветки.

Однако последствия их деятельности выходят за рамки собственного жилья. Плотина замедляет течение, выше его образуется водоем, а вода проникает в грунт и попадает в близлежащие участки. Бобры также прокладывают небольшие каналы, по которым вода поступает в места, где они питаются.

Благодаря этому растительность вдоль рек может дольше сохранять влагу даже в жаркие месяцы. Такие участки также способны лучше противостоять пожарам, ведь влажные растения горят ужаснее.

По приведенным в исследовании данным, во время крупных пожаров на западе США территории вдоль рек с бобровыми плотинами пострадали примерно втрое меньше, чем аналогичные участки без них.

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Другой пример касается Канады. Сравнение двух периодов засухи в одной местности показало, что в 2002 году, когда жили бобры, открытой воды было на 61% больше, чем во время засухи 1950 года. При этом в середине прошлого столетия осадков выпало почти в полтора раза больше.

Следовательно, бобровые плотины могут помогать хранить воду даже тогда, когда природного пополнения рек осадками недостаточно.

Зачем ученые переселяли бобров в Юту

Исследования провели ученые из Университета штата Юта совместно с американскими государственными службами. Они сосредоточились на реках Прайс и Сан-Рафаэль, протекающих среди скал и каньонов на востоке штата.

Климат этой местности засушлив: ежегодно выпадает около 21 сантиметра осадков, а летом температура может подниматься до +37 °C. Из-за нехватки воды реки мелеют, что создает угрозу местным видам рыб.

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Исследователи рассчитывали, что бобры помогут задерживать воду и поддерживать более благоприятные условия для речных экосистем.

Для переселения выбрали животных из районов, где они создавали проблемы людям: подтапливали подвалы или перекрывали водопропускные трубы под дорогами.

В течение 2019-2020 годов на новые участки перевезли 47 бобров. Перед выпуском животного проходили многодневный карантин, чтобы предотвратить распространение болезней. Им также имплантировались идентификационные микрочипы, а 35 особей дополнительно оснастили передатчиками для отслеживания перемещений.

Для сравнения исследователи наблюдали за 24 бобрами, которые уже обитали на этих реках.

Большинство переселенцев было выпущено парами или семейными группами. Ученые надеялись, что таким животным будет легче адаптироваться. Однако уже через неделю бывшие семейные группы распались: бобры начали самостоятельно искать партнеров и подходящие места для проживания.

Через восемь недель осталась только четверть взрослых бобров

Результаты наблюдений оказались неутешительными для тех, кто рассчитывал на скорейшее создание новых бобровых поселений.

Через восемь недель на своих участках оставалось около 88% местных взрослых бобров. Среди переселенных взрослых животных этот показатель составлял примерно 26%. Из молодых переселенцев на месте осталось всего около 9%.

В то же время исчезновение с участка не всегда означало гибель животного. Значительная часть бобров просто отправилась искать другое место.

Местные взрослые особи обычно далеко не отходили от своих домов — в среднем менее чем на километр. Переселенцы преодолевали значительно большие расстояния: в среднем около 20 километров, а один из бобров проплыл примерно 100 километров.

Преимущественно животные двигались вниз по течению, что облегчало передвижение. Однако на незнакомой территории они оказывались в уязвимом положении: без обустроенной норы или домика бобрам сложнее прятаться от хищников.

Бобры строят плотины и удерживают воду

Переселенные бобры ведут себя как молодые животные, покидающие родителей

Исследователи заметили интересную закономерность: поведение переселенных бобров напоминало поведение молодых особей, покидающих родительскую территорию.

Обычно бобрята живут с родителями около двух лет, после чего весной отправляются на поиски собственного участка. Среди находившихся в таком возрасте местных молодых бобров через восемь недель на своих участках осталось лишь около 15%.

Это сопоставимо с показателями для переселенных животных.

Вероятно, на новом месте бобры сначала ищут территорию, отвечающую их потребностям, и только после этого обустраивают постоянное жилье. Если подходящих участков много, они могут продолжать поиски, вместо того чтобы поселиться неподалеку от места выпуска.

Это объясняет, почему животные не начали сразу строить дамбы. Сначала им нужно найти подходящее место для жизни, а уже потом вкладывать силы в его обустройство.

Удалось ли спасти реки несмотря на неудачное переселение

Несмотря на то, что большинство переселенных бобров покинули начальные участки, эксперимент нельзя считать полной неудачей.

После переселения на реках стало больше участков с бобровыми плотинами. Однако исследователи не смогли точно установить, кто именно их построил — переселенные животные или бобры, жившие там раньше.

По выводам авторов исследования, переселение могло способствовать появлению новых плотин. Однако для достижения результата может потребоваться повторное испускание животных, пока часть из них не найдет подходящих мест и не останется там.

На реке Прайс ученые также опробовали другой подход: соорудили 70 искусственных плотин, используя деревянные колья и ветки ивы. Конструкции укрепляли камнями и землей, чтобы удерживать воду.

Однако бобры заняли всего две из них, а переселенные животные все равно не задерживались надолго. К тому же часть природных дамб со временем повредили летние ливни.

В других регионах США подобные методы давали лучшие результаты. К примеру, в Орегоне местные бобры быстро освоили искусственно созданные водоемы и начали строить собственные плотины.

В штате Вашингтон исследователи обустраивали для животных домики, оставляли поблизости начальный запас корма и выпускали его в местах, где глубина воды превышала метр. Благодаря такому подходу бобры прижились в восьми из 13 мест в течение первого года.

Эти примеры свидетельствуют, что успех переселения зависит не только от количества животных, но и условий на новой территории.

В Чехии бобры восстановили заболоченную территорию без помощи людей

Показательный пример природного восстановления водоемов с участием бобров есть и в Европе.

В чешском природоохранном районе Брды военные в свое время проложили канаву, осушившую лук у реки Клавава. В 2018 году охранники природы подготовили проект восстановления водного режима, однако его реализация затянулась из-за согласования земельных вопросов.

Тем временем за работу взялись бобры. В течение 2021-2024 годов они построили несколько плотин, направили часть воды к старому руслу, и лук снова стал влажным.

После этого на территории создались более благоприятные условия для земноводных, в частности лягушек и жаб.

По оценке природоохранной службы благодаря работе бобров удалось сэкономить около 30 миллионов чешских крон — примерно 1,2 миллиона евро. Именно столько бы стоили запланированные человеком работы по восстановлению территории.

Еще один пример касается Англии, где бобров истребили более 400 лет назад. В 2014 году диких животных обнаружили на реке Оттер на юго-западе страны. Впоследствии их пребывание официально разрешено.

В графстве Девон четыре бобровых семьи содержат в своих прудах более 24 миллионов литров воды — примерно объем десяти олимпийских бассейнов. Во время сильных дождей плотины задерживают часть воды, благодаря чему пиковый уровень воды наводнений в среднем снижается на 30%.

Реки пересыхают, а бобры убегают / © Pixabay

Сколько бобров живет в Украине

В начале XX века из-за охоты бобры в Украине оказались на грани исчезновения. Отдельные популяции сохранились в большей степени на севере страны, а в 1950-х годах животных повторно завозили на Полесье.

По данным учета охотничьих угодий за 2019 год, в Украине насчитывалось около 48,8 тысяч бобров. Больше всего их было в Житомирской, Волынской, Черниговской, Сумской и Ровенской областях. На юге страны эти животные встречаются значительно реже.

На Полесье бобры часто строят плотины на малых реках и осушительных каналах. Их деятельность может изменять движение воды, способствовать образованию небольших водоемов и поддерживать влажность близлежащих территорий.

Опыт американских исследователей показывает, что самого переселения бобров недостаточно, чтобы быстро восстановить водность рек. Для успешного заселения животным требуются соответствующие условия, доступ к корму и места, где они смогут обустроить жилье. И только после этого бобры могут начать исполнять свою естественную роль инженеров экосистем.

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