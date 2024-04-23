Бодрят, как самый крепкий кофе: 5 напитков, которые наполнят силой и энергией на целый день

Есть напитки, содержащие достаточное количество кофеина, чтобы бодрить так же, как и кофе.

Есть несколько видов напитков, которые бодрят и дают много энергии, не хуже кофе. Они пригодятся тем людям, которые по каким-либо причинам не могут употреблять этот популярный напиток. Рассказываем, чем заменить кофе, чтобы взбодриться и набраться сил на целый день.

Чем заменить кофе: 5 напитков, добавляющих энергии и бодрости на целый день

Цикорий. Корень цикория обжаривают так же, как кофейные зерна, его перемалывают и готовят напиток. По вкусу он похож на кофе, но не содержит кофеина, впрочем, бодрит не хуже. Цикорий очень полезен для здоровья организма, он имеет желчегонный эффект и поддерживает процессы пищеварения. За счет содержания инулина – растворимой клетчатки, напиток способствует росту бифидо- и лактобактерий. Цикорий нельзя пить беременным женщинам, а кормящим грудным молоком, чтобы не навредить ребенку.

Корень цикория обжаривают так же, как кофейные зерна, его перемалывают и готовят напиток. По вкусу он похож на кофе, но не содержит кофеина, впрочем, бодрит не хуже. Цикорий очень полезен для здоровья организма, он имеет желчегонный эффект и поддерживает процессы пищеварения. За счет содержания инулина – растворимой клетчатки, напиток способствует росту бифидо- и лактобактерий. Цикорий нельзя пить беременным женщинам, а кормящим грудным молоком, чтобы не навредить ребенку. Матча. Это разновидность зеленого чая, содержащая большую долю кофеина. Чай производится путем перетирания зеленых листьев в порошок. Напиток обладает освежающим вкусом, тонизирует и заряжает энергией на целый день. Также матча содержит антиоксидантные соединения, которые защищают от преждевременного старения и онкологии. Ученые доказали, что регулярное употребление чая снижает высокое АД и вероятность развития диабета.

Это разновидность зеленого чая, содержащая большую долю кофеина. Чай производится путем перетирания зеленых листьев в порошок. Напиток обладает освежающим вкусом, тонизирует и заряжает энергией на целый день. Также матча содержит антиоксидантные соединения, которые защищают от преждевременного старения и онкологии. Ученые доказали, что регулярное употребление чая снижает высокое АД и вероятность развития диабета. Вода с лимонным соком. Такой напиток не только освежает, но и тонизирует и бодрит. А витамин С и содержащиеся в соке антиоксиданты будут поддерживать иммунитет на должном уровне и защищать от вирусных заболеваний.

Такой напиток не только освежает, но и тонизирует и бодрит. А витамин С и содержащиеся в соке антиоксиданты будут поддерживать иммунитет на должном уровне и защищать от вирусных заболеваний. Масала. Это черный чай со специями, содержащий достаточное количество кофеина, чтобы взбодрить и улучшить настроение. За счет содержания антиоксидантов чай способен укреплять нервную и сердечно-сосудистую систему. Также оказывает успокаивающий эффект, поэтому его можно пить после нервных напряжений и стрессов.

Это черный чай со специями, содержащий достаточное количество кофеина, чтобы взбодрить и улучшить настроение. За счет содержания антиоксидантов чай способен укреплять нервную и сердечно-сосудистую систему. Также оказывает успокаивающий эффект, поэтому его можно пить после нервных напряжений и стрессов. Комбуча. Этот напиток производится путем ферментации черного чая с помощью сахара, дрожжей и полезных бактерий. Комбуча обладает тонизирующими свойствами, помогает укрепить сердце, сосуды и иммунную систему. Также напиток способен снижать "плохой" холестерин и стабилизировать уровень глюкозы в крови. Однако комбучу нельзя употреблять тем, кто испытывает проблемы с кислотностью желудка и кишечником.

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