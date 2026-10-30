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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Boeing заменил пассажиров девятью тоннами картофеля: зачем это понадобилось

Чтобы обеспечить пассажирам стабильный Wi-Fi, компания Boeing пошла на неожиданный шаг — заменила людей в самолете девятью тоннами картофеля.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Boeing использовал 9 тонн картофеля для улучшения качества Wi-Fi в самолетах

Boeing использовал 9 тонн картофеля для улучшения качества Wi-Fi в самолетах / © Associated Press

Американская компания Boeing нашла необычный способ улучшить качество Wi-Fi в пассажирских самолетах. Во время испытаний в 2012 году инженеры использовали девять тонн картофеля вместо людей, благодаря чему смогли значительно сократить продолжительность эксперимента.

Об этом сообщило издание GRYOnline.pl.

В то время беспроводной интернет только начинал появляться на борту самолетов. Компания стремилась обеспечить стабильное соединение для всех пассажиров, однако столкнулась с проблемой: проверять качество сигнала в пустом салоне было неэффективно.

Дело в том, что человеческое тело поглощает и отражает электромагнитные волны, влияя на распространение Wi-Fi. Поэтому для точных измерений инженерам нужно было заполнить самолёт людьми, которые должны были оставаться на своих местах в течение длительного времени.

Изначально испытания планировалось проводить в течение примерно двух недель с участием десятков добровольцев. Однако специалисты нашли гораздо более простое решение — использовать обычный картофель, который по своим свойствам взаимодействует с радиоволнами аналогично человеческому телу.

Для эксперимента компания Boeing закупила около девяти тонн картофеля. Его разложили в мешках на пассажирских сиденьях, имитируя заполненный людьми салон. Проект получил название SPUDS — сокращение от Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution («Синтетический персонал с использованием диэлектрического замещения»).

Результат превзошёл ожидания: вместо запланированных 14 дней испытания длились всего 10 часов. Благодаря этому инженеры определили участки со слабым сигналом и смогли скорректировать расположение оборудования для более равномерного покрытия Wi-Fi.

Впоследствии результаты проверили с участием настоящих пассажиров-добровольцев. Они подтвердили правильность расчётов, полученных в ходе необычного эксперимента с картофелем.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолет с пассажирами попал в сильную грозу вблизи аэропорта Аммана. Град оставил заметные повреждения на корпусе и лобовом стекле кабины пилотов, однако экипажу удалось благополучно завершить рейс.

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