Богатая, щедрая, голодная: что значит каждая кутья и когда их подают на стол

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому Рождество и некоторые другие большие церковные праздники украинцы будут праздновать на 13 дней раньше. Касается это и Сочельника (теперь 24 декабря). А самым главным блюдом на праздничном столе является кутья.

По словам Елены Брайченко, основательницы научно-просветительского проекта "Їжакультура", раньше кутья была повседневной пищей, если убрать из нее орешки и мед. Сейчас ее уже не готовят постоянно, она превратилась в обрядовое блюдо.

Что символизирует кутья

Теперь кутью готовят только трижды в год, на Рождественские праздники (Рождество, Маланки, Крещение) и каждый ее вид носит разные названия:

богатая кутья — потребляется на Сочельник (по новому календарю 24 декабря ), это постное блюдо, которое готовится из разных ингредиентов;

— потребляется на Сочельник (по новому календарю 24 декабря ), это постное блюдо, которое готовится из разных ингредиентов; щедрая кутья — подается на стол перед Новым годом, на Маланки (по новому календарю 31 января ), готовится она уже с добавлением сливочного масла, молока или сливок;

— подается на стол перед Новым годом, на Маланки (по новому календарю 31 января ), готовится она уже с добавлением сливочного масла, молока или сливок; голодная кутья — ее готовят на Второй Сочельник (накануне Крещения — по новому календарю 5 января ), в основном такое блюдо содержит только крупу и подсластитель.

Кутья в эти дни носит символическое значение. Главной ее задачей является чествование усопших родственников, предков. Именно поэтому среди верующих существует традиция не убирать кутья со стола после Сочельника, ведь по поверью предки "придут" отведать блюдо. Важно, чтобы кутья была сладкой. Это тоже часть традиции. Обычно для этого использовали мед и фрукты. Те, кто не мог достать эти продукты, брали узвар из сушеных яблок и груш.

Что означают ингредиенты кутьи

Что означают ингредиенты кутьи / Фото: Фото из открытых источников

Каждый ингредиент этого блюда символичен. Так пшеница означала обилие семьи, мак является символом рода, а мед – здоровье каждого из членов семьи. Сочельник подавали на праздничный стол как только на небе начинала сиять первая звезда. Перед этим зажигали свечу, обязательно благодарили Бога за год, который прожили.

Затем слово брал хозяин дома, который желал каждому изобилию и здоровью. Сочельник пробовали первым из всех блюд. А после Сочельника оставляли в блюде чистую ложку для "покойных родственников".

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