Боль в животе: о каких болезнях предупреждает организм и когда обращаться к врачу

Во многих случаях без помощи врача не обойтись.

С болью в животе хоть раз сталкивался каждый. Неприятные ощущения могут сигнализировать о развитии множества болезней. Боль ведь не всегда появляется на начальных этапах развития болезни. Часто он приходит тогда, когда организму уже нанесен существенный вред.

О причинах возникновения боли в животе и как их предотвратить – рассказываем дальше.

Почему болит живот

Боль в животе может возникать по разным причинам. Наиболее распространены среди них: заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и мочеполовой систем организма. Определить причину боли в животе поможет гастроэнтеролог.

Распространенные причины боли в животе:

заболевания желудка и кишечника (например, гастрит, синдром раздраженного кишечника);

пищевые отравления;

кишечные инфекции;

воспалительные заболевания (например, панкреатит, холецистит);

растяжение тканей из-за увеличения размеров органов (например, в случае непроходимости кишечника, заполненного пищей, жидкостью и газами, закупорки желчного протока камнями или отека печени при гепатите);

нарушение кровоснабжения органов;

пищевые аллергии, непереносимость лактозы (молочного сахара) или глютена (белка, содержащегося в пшенице, ржи и овсе);

аневризма (вздутие и ослабление стен) брюшной аорты.

Боль в животе

Виды боли в животе:

тупой (с постепенным началом и малозаметным нарастанием интенсивности);

острый (возникает резко и очень сильным);

жгучий (дополняется ощущением жара в пораженном участке);

кратковременная, периодическая или постоянная (хроническая) боль в животе. Хронической считается боль, которая сохраняется более трех месяцев;

спазматический. Сопровождается самопроизвольными сокращениями мышц (спазмами). Наблюдается за диареи, запора и вздутия живота. При воспалительных заболеваниях желудка или кишечника спазмы боли часто сопровождаются повышением температуры тела;

Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев легкие болезненные ощущения в брюшной полости в большинстве случаев не требуют безотлагательного лечения.

В то же время вызывать скорую помощь нужно в случае интенсивной боли или получения травмы в области брюшной полости.

Боль в животе

Симптомы, при которых нужно обратиться к врачу:

ощущение сдавливания в области грудной клетки;

наличие примесей крови в кале;

высокая температура тела (выше 38 градусов);

непрерывная тошнота или рвота (свыше суток);

пожелтение кожи или белков глаз;

боль в груди или в плечах;

сильная головная боль;

онемение затылочных мышц;

затрудненное дыхание;

слабость, обморок;

ухудшение зрения.

Почему болит живот после еды

Живот после еды может болеть по двум причинам: связаны с пищей и вызваны заболеваниями внутренних органов. В первом случае болезненные ощущения обычно проходят самостоятельно через несколько часов.

В случае если боль вызвана заболеванием, ощущение дискомфорта в брюшной полости присутствует практически постоянно, периодически усиливаясь или стихая.

Боль в животе

Причины боли в животе после еды, связанные с едой:

пищевое отравление. Употребление испорченных или некачественных продуктов может привести к боли в животе, что сопровождается рвотой, диареей и высокой температурой;

употребление продуктов, раздражающих стенки желудка (например, фруктовых соков, помидоров, плавленого сыра);

включение в рацион острой пищи. Например, в перце чили содержится капсаицин — вещество, вызывающее чувство жжения и раздражающее стенки желудка;

употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование и вздутие живота (лук, фасоль, брокколи, капусту, а также сладкие газированные напитки и другие).

Если понять, что болит желудок

Боли в желудке могут быть связаны с разными формами гастрита, язвенной болезнью, пищевым отравлением и банальной перегрузкой желудка.

Симптомы :

У вас есть отрыжка кислым, а сама кислотность повышена.

Вы испытываете время от времени сильную боль в верхних отделах живота.

Вам кажется, что еда долго идет по пищеводу и висит буквально в районе желудка.

Есть спазм и вздутие живота, чувство тошноты и слабость.

Боль в животе

Неприятные ощущения могут быть связаны с определенными заболеваниями, такими как острый или хронический гастрит.

Что делать при боли в животе

Чтобы улучшить самочувствие:

пейте больше жидкости, особенно при тошноте, рвоте и диарее;

рассасывайте кубики льда, если тошнота не исчезает;

ешьте только легкие продукты, такие как рисовая каша, банан или тосты.

Когда срочно обращаться к врачу

Если симптомы легкие и не слишком вас напрягают, можно обойтись домашним лечением. Впрочем, есть случаи, когда без помощи врача не обойтись. Когда нужно обязательно обратиться к врачу:

вам сложно дышать;

вы можете упасть в обморок;

температура достаточно высока и не проходит;

рвота длится несколько часов или содержит кровь;

желудок не принимает какую-либо пищу.

Если вместе с болью вы чувствуете хотя бы один симптом, то нужно обращаться за консультацией к специалисту.

Профилактика боли в животе

Для этого прежде всего следует учитывать самочувствие. Ведь множество болезней пищеварительной системы, которые чаще всего являются источником болезненных ощущений, появляются совсем не на ровном месте.

На плохое самочувствие влияет чрезмерное употребление сладкой, пряной, острой и жирной пищи, фастфуда, газированных напитков, алкоголизм нередко приводят к неприятным последствиям.

Чтобы предотвратить проблемы боли в животе наладьте:

полноценный сон

физическая нагрузка

поддержание водного баланса.

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