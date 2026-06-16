Болезни и вредители клубники: как с ними бороться рассказали опытные огородники

Болезни клубники

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В июне клубника уже активно плодоносит, но именно в этот период огородники чаще сталкиваются с болезнями и вредителями. Из-за дождей, жары и загущенных посадок часть урожая можно потерять буквально через несколько дней.

Почему ягоды начинают гнить

Клубника такая культура, что если сегодня все хорошо, это не значит, что через неделю ягоды не начнут портиться. Поэтому опытные специалисты советуют хотя бы раз в несколько дней пройтись по грядке и посмотреть, что происходит.

Одной из самых распространенных проблем клубники является серая гниль. Особенно часто он появляется, когда долго держатся дожди. Ягода лежит на мокрой земле, нет проветривания и начинает портиться. Сначала появляется небольшое пятно, а затем через несколько дней может пропасть целая горсть клубники.

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Чтобы этого избежать, клубнику мульчировать грядки соломой или сухой травой. Тогда ягоды не касаются земли и меньше загнивают. Также важно не допускать загущения посадок. Многие сожалеют обрезать усы клубники, а затем имеют настоящие заросли. После дождя там долго держится влага и грибковые болезни развиваются гораздо быстрее.

Какие вредители больше всего вредят, как их избавиться

Больше всего вреда клубники наносят различные виды тлей, через которые скручиваются листья и угнетается растение, и клещи, которые активизируются в жару и сухость, заставляя листья светлеть и сохнуть. Еще весной долгоносик успевает повредить бутоны культуры.

Если вредителей немного, опытные огородники советуют начинать с механических и народных методов, не дожидаясь сильной химии — убирать с грядки отдельные поврежденные листья или ягоды, чтобы инфекция и насекомые не переходили на соседние растения.

Тлей можно просто смыть сильной струей воды или тщательно обработать нижнюю сторону листьев раствором обычного хозяйственного мыла. Для сдерживания и отпугивания насекомых в начале заражения также подходят настои чеснока или луковой шелухи. Однако в случае массового поражения медлить нельзя — когда повреждена уже половина листьев, спасти урожай становится гораздо сложнее, поэтому приходится применять специальные препараты.

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Что делать с больными ягодами и листьями

При первых признаках серой гнили или других грибковых болезней огороднику нужно убирать пораженные ягоды. Многие думают, что пусть она еще повисит, но именно так болезнь распространяется дальше. Если ягода начала гнить, ее нужно убрать из грядки.

Также нужно регулярно обрезать старые листья, особенно если на них появились пятна или признаки заболевания, часто поражающие клубнику.

Чем обработать клубнику и почему не стоит увлекаться обработками

По словам огородницы, еще одна ошибка — слишком частое использование разных препаратов. Иногда люди возделывают клубнику чуть ли не еженедельно. Но надо понимать, что ягоды уже созревают, поэтому любые средства нужно использовать очень осторожно и соблюдать сроки ожидания.

Если болезнь запущена можно применять такие фунгициды как Свитч, Хорус, Амистар Голд, но только до цветения и после сбора урожая для предотвращения ржавчины.

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Лучше всего и эффективно заниматься профилактикой суслик. Если грядка чистая, нет сорных растений, растения хорошо проветриваются, ягоды не лежат на земле, то и проблем будет значительно меньше. Клубника любит уход, но не любит, когда о ней вспоминают только тогда, когда уже что-то заболело. Своевременное беспокойство сохранит ваши грядки здоровыми и обеспечит хороший урожай.

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