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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Болгары нашли неожиданное применение фольге: зачем клеить ее на стены

Зимой на стенках дома либо квартиры часто возникают мокроватые пятна. Сначала это могут быть едва заметные следы в углах, но с течением времени ситуация ухудшается: обои отклеиваются, краска отслаивается, а на поверхности проступают темные пятна плесени.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Зачем клеить фольгу на стену

Зачем клеить фольгу на стену / © pexels.com

Интересный способ проверить стены используются в Болгарии. Для этого понадобится обычная алюминиевая фольга, которая есть практически на каждой кухне. Ее приклеивают к проблемному участку и оставляют на время. За тем, где появится влага, можно примерно понять, откуда она берется.

Зачем приклеивать фольгу к стене

Когда на стенах появляются мокрые пятна, важно выяснить, что их повлекло за собой. Чаще проблема связана с конденсатом или попаданием воды внутрь строительных конструкций.

Конденсат появляется, когда теплый влажный воздух сталкивается с прохладной поверхностью. Именно поэтому зимой окна часто запотевают, а в углах комнат и наружных стенах может появляться влага. Ситуацию усугубляет плохая вентиляция. Особенно много водяных паров образуется во время приготовления пищи, принятия душа и сушки белья в комнате.

Однако иногда причина гораздо серьезнее. Вода может проникать сквозь трещины в фасаде, поврежденные трубы или плохо изолированный фундамент. В таком случае проветривание не поможет, ведь источник проблемы находится внутри стены или за ее пределами.

Проверка с фольгой позволяет примерно определить, с какой ситуацией вы имеете дело.

Как проверить влажность стены с помощью фольги

Для эксперимента понадобится всего несколько вещей:

  • кусок алюминиевой фольги размером примерно 30×30 см;

  • обычный скотч;

  • сухой участок стены, на котором раньше замечали влагу.

Сам процесс занимает несколько минут:

  1. Сначала протрите стену досуха. Если поверхность влажная, дождитесь, пока она полностью высохнет.

  2. Отрежьте кусок фольги нужного размера.

  3. Приложите его к проблемному участку и разровняйте, чтобы материал плотно прилегал к поверхности.

  4. Закрепите края скотчем по всему периметру. Во фольгу не должен попадать воздух из комнаты.

  5. Оставьте ее на 24–48 часов, не снимая и не перемещая.

  6. После этого осторожно отклейте фольгу и посмотрите, с какой стороны появились капли воды.

По результатам можно сделать предварительные выводы о происхождении влаги.

Как расшифровать результаты теста

После снятия фольги внимательно осмотрите обе ее стороны:

  1. Если капли собрались на наружной поверхности, которая была возвращена в комнату, это может свидетельствовать о конденсате. Влага из воздуха оседает на холодной поверхности, и фольга помогает заметить этот процесс.

  2. Если мокрой оказалась прилегающая к стене сторона, стоит проверить, не проникает ли вода сквозь строительную конструкцию. Возможно, где-то протекает труба, поврежден фасад или есть проблемы с гидроизоляцией.

  3. Бывает и так, что влага появляется с обеих сторон. Это может означать, что на стену одновременно влияют несколько факторов: например, она пропускает воду извне, а из-за низкой температуры на ее поверхности дополнительно образуется конденсат.

Следует учитывать, что тест с фольгой не дает стопроцентного результата. На появление капель может влиять температура, продолжительность проверки и состояние поверхности. Если стена постоянно мокреет, лучше обратиться к специалисту.

Что делать, если на стенах появляется конденсат

Если причина в чрезмерной влажности воздуха начните с вентиляции. Даже зимой комнаты нужно регулярно проветривать. Лучше несколько раз в день ненадолго открывать окна, чем часами держать их в режиме микропроветривания.

Особое внимание уделите кухне и ванной комнате. Во время приготовления пищи включайте вытяжку, а после душа оставляйте вентиляцию еще некоторое время. Если сушите белье в помещении, старайтесь почаще проветривать его.

Проверьте также, не стоит ли большая мебель вплотную к внешним стенам. За шкафами и диванами воздух циркулирует хуже, поэтому поверхность может оставаться холодной и влажной. Небольшого расстояния между мебелью и стеной иногда достаточно, чтобы улучшить ситуацию.

Для контроля влажности можно приобрести недорогой гигрометр. Оптимальным для большинства жилых помещений считается 40–60%. Если показатели постоянно выше, следует подумать об осушителе воздуха.

Что делать, если вода проникает через стену

Если проблема не связана с конденсатом, то придется искать место, откуда попадает вода. Начать можно с осмотра фасада, водостоков и крыши. Даже небольшая трещина или поврежденный желоб могут привести к тому, что после дождя стена будет оставаться мокрой.

Нелишне будет проверить и водопровод. Если есть подозрение на скрытую протечку, обратите внимание на счетчик. Когда краны закрыты, а бытовая техника не использует воду, запишите его показатели. Через несколько часов проверьте их снова. Если цифры изменились, возможно, где-то утечка.

В частных домах причиной сырости иногда становится вода, поднимающаяся от грунта через фундамент. Такое случается, в частности, при отсутствии должной гидроизоляции. В этом случае самостоятельно устранить проблему будет сложно — понадобится осмотр строителя или специалиста по гидроизоляции.

Если на стене уже появилась плесень, не стоит просто счищать темные пятна и ждать, что они больше не вернутся. Пока стена остается влажной, грибок может появиться снова. Сначала нужно устранить источник воды, а затем обработать пораженную поверхность подходящими средствами.

Обычная кухонная фольга вряд ли заменит полноценное обследование дома, однако поможет провести простой эксперимент и понять, в каком направлении искать причину сырости. А чем раньше удастся обнаружить источник влаги, тем меньше шансов, что придется тратиться на ремонт стен и борьбу с плесенью.

FAQ

Зачем клеить алюминиевую фольгу на стену?

Фольгу используют для проверки, откуда может появляться влага на стене. Для этого ее плотно приклеивают к сухой поверхности и оставляют на 24–48 часов. Если капли образовались на стороне, повернутой в комнату, возможно причина в конденсате. Если мокрой стала сторона у стены, следует проверить возможное проникновение воды извне или изнутри конструкции.

Как отличить конденсат от протекания в стене?

Конденсат обычно появляется на холодных поверхностях, особенно зимой, в углах комнат, у окон и наружных стенах. Протекание может проявляться постоянными мокрыми пятнами, не исчезающими после проветривания, а иногда увеличивающимися после дождя или использования водопровода. Для предварительной проверки можно использовать тест с фольгой, но точную причину поможет установить специалист.

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