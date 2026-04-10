Большая суббота 2026: можно ли печь паску накануне Пасхи
В Великую субботу разрешено выпекание паски – это даже традиционная часть этого дня, если она не отвлекает от главного содержания праздника.
Великая суббота — последний День перед Светлым Воскресением. Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу. Это в церквях заканчивают особые богослужения, а хозяйки завершают все праздничные приготовления.
Печь паски в Великую субботу можно — в отличие от Страстной пятницы, которая является днем строгого поста. Выпекать паску, как и красить яйца, в последний день перед Пасхой — очень распространенная практика. — Церковь не запрещает этого, ведь это часть подготовки к празднику.
Священник и военный капеллан Тарас Видюк отмечает, что печь паску по традиции лучше всего именно в Чистый четверг, но также разрешается выпекание и в Великую субботу.
«Пасхи пекут в течение Страстной недели, но в пятницу не рекомендуется. Лучше всего — в четверг или в субботу», — говорит он.
Впрочем, есть несколько важных моментов:
печь следует без спешки и суеты, с хорошим настроением;
не следует превращать этот процесс в изнурительную работу;
желательно совмещать приготовление с внутренним спокойствием и мыслями о празднике.
В общем, по церковной традиции, Великая суббота — это день тишины, ожидания и духовной подготовки. Запреты не строги, но призывают к умеренности и покою.
