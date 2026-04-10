Большая суббота 2026: можно ли печь паску накануне Пасхи

Паска. / © Freepik

Великая суббота — последний День перед Светлым Воскресением. Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу. Это в церквях заканчивают особые богослужения, а хозяйки завершают все праздничные приготовления.

Печь паски в Великую субботу можно — в отличие от Страстной пятницы, которая является днем строгого поста. Выпекать паску, как и красить яйца, в последний день перед Пасхой — очень распространенная практика. — Церковь не запрещает этого, ведь это часть подготовки к празднику.

Священник и военный капеллан Тарас Видюк отмечает, что печь паску по традиции лучше всего именно в Чистый четверг, но также разрешается выпекание и в Великую субботу.

«Пасхи пекут в течение Страстной недели, но в пятницу не рекомендуется. Лучше всего — в четверг или в субботу», — говорит он.

Впрочем, есть несколько важных моментов:

печь следует без спешки и суеты, с хорошим настроением;

не следует превращать этот процесс в изнурительную работу;

желательно совмещать приготовление с внутренним спокойствием и мыслями о празднике.

В общем, по церковной традиции, Великая суббота — это день тишины, ожидания и духовной подготовки. Запреты не строги, но призывают к умеренности и покою.

