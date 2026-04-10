ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
170
Время на прочтение
2 мин

Большая суббота 2026: можно ли печь паску накануне Пасхи

В Великую субботу разрешено выпекание паски – это даже традиционная часть этого дня, если она не отвлекает от главного содержания праздника.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Паска. / © Freepik

Великая суббота — последний День перед Светлым Воскресением. Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу. Это в церквях заканчивают особые богослужения, а хозяйки завершают все праздничные приготовления.

Можно ли печь паску в канун Пасхи, в Великую субботу, читайте в материале ТСН.ua.

Печь паски в Великую субботу можно — в отличие от Страстной пятницы, которая является днем строгого поста. Выпекать паску, как и красить яйца, в последний день перед Пасхой — очень распространенная практика. — Церковь не запрещает этого, ведь это часть подготовки к празднику.

Священник и военный капеллан Тарас Видюк отмечает, что печь паску по традиции лучше всего именно в Чистый четверг, но также разрешается выпекание и в Великую субботу.

«Пасхи пекут в течение Страстной недели, но в пятницу не рекомендуется. Лучше всего — в четверг или в субботу», — говорит он.

Впрочем, есть несколько важных моментов:

  • печь следует без спешки и суеты, с хорошим настроением;

  • не следует превращать этот процесс в изнурительную работу;

  • желательно совмещать приготовление с внутренним спокойствием и мыслями о празднике.

В общем, по церковной традиции, Великая суббота — это день тишины, ожидания и духовной подготовки. Запреты не строги, но призывают к умеренности и покою.

Напомним, мы писали о том, когда печь паску на Пасху-2026. В частности, говорит церковь и есть ли запрещенные дни.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie