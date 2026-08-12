Больше чем хозяин: как понять, что кот принял вас в свою семью

Ветеринары назвали 6 признаков того, что вы стали для кота самым близким человеком / © Credits

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Мы часто считаем кошек независимыми одиночками, однако на самом деле эти пушистые любимцы способны формировать очень глубокие эмоциональные связи с людьми. Специалисты утверждают, что каждое животное имеет свой ближайший круг доверия, попасть в который можно только заслужив искреннее уважение.

Об этом пишет ParadePets.

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Чтобы пушистик принял вас в ближайшее окружение, эту привязанность нужно заработать правильным поведением, в частности умением уважать личные границы животного.

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«У котов есть ближний круг доверенных людей и других животных, поскольку они являются социальными существами и очень избирательно относятся к тому, с кем формировать связь», — объясняет ветеринарный врач Хиллари Гамм-Битти.

По словам специалисту, как только вы научитесь быть последовательными в своих действиях, приверженность компаньона начнет стремительно расти. Ветеринары выделяют 6 главных признаков того, что вы стали для своего кота настоящей семьей.

1. Сон рядом с вами

Одним из самых главных признаков абсолютного доверия является желание кота свернуться калачиком прямо у вас на коленях или у ног во время дневного сна. Животное делает такой выбор только тогда, когда уверено в собственной безопасности.

«В дикой природе спящее животное максимально уязвимо к приступам, поэтому если кот выбирает спать на вас или рядом, это означает, что он доверяет вам как безопасному человеку-защитнику», — объясняет доктор Гамм-Битти.

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2. Кошачий массаж («молочный шаг»)

Если пушистик начинает интенсивно переминать лапками ваш живот или грудь, выпуская коготки, это свидетельствует о глубоком расположении. Делать такой специфический массаж любимец будет только тем, кого считает своим.

Это инстинктивное поведение берет начало еще с раннего детства, когда котята массируют мать во время кормления. «Размягчая» вас кавычками, взрослое животное также незаметно маркирует своего ближайшего человека феромонами.

3. Открытый живот

Когда кот свободно переворачивается на спину и демонстрирует вам свой живот, это свидетельствует о самом высоком уровне комфорта и доверия. Однако в отличие от собак, коты совсем не просят почесать им пузико — жест уязвимости, а не призыв к игре.

"Это очень уязвимая позиция для кота, и если он принимает ее со своим владельцем, это показывает, что он доверяет ему и чувствует себя в безопасности", - отмечает Хиллари Гамм-Битти.

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4. Босание головой

Пушистики часто могут легко буцать вас головой или тереться мордочкой о ваши руки или лицо. В дикой природе коты именно так общаются между собой внутри одной стаи.

«Когда коты бодаются головой или трутся, они выделяют феромоны из запаховых желез на мордашке, которые являются особыми химическими веществами для общения», — добавляет специалист.

Человек не способен ощутить эти запахи, но для самого кота такие действия означают, что он успешно и официально обозначил вас как своего ближайшего друга.

5. Приглашение к игре

Желание инициировать активные игры, мяуканье или принесение вам своих игрушек является мощным инструментом, укрепляющим эмоциональную связь. Это свидетельствует о том, что животное воспринимает вас как веселого и безопасного компаньона.

«Для благополучия вашего кота очень важно, чтобы вы отвечали на это приглашение поиграть, поскольку это позволяет ему проявлять инстинктивное поведение, высвобождать эндорфины и поддерживать мозг счастливым и здоровым», — отмечает ветеринар.

6. Медленное моргание

Кошки очень часто общаются глазами, поэтому следует обращать внимание на их мимику. Если животное смотрит на вас и очень медленно щурит глаза – это своеобразный кошачий поцелуй.

"Эволюционно, когда коты используют медленные движения глаз, это показывает, что они пассивны и не намерены сражаться", - подчеркивает Хиллари Гамм-Битти.

Врачи советуют обязательно отвечать взаимностью на этот нежный жест. Вы можете также медленно прищурить глаза, чтобы без лишних движений и слов показать любимцу свою искреннюю любовь.

Напомним, привычка кота часами сидеть у окна имеет важное объяснение. Наблюдение за птицами, людьми и движущимися объектами является для животного своеобразной ментальной тренировкой.

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