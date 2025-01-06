Больше черная плесень не посетит вашу ванную комнату: вот что надо сделать

На самом деле, эта проблема наносит вред не только разнообразным поверхностям, она крайне опасна для здоровья жильцов квартиры или дома.

Почему от плесени нужно немедленно избавиться

Черная плесень, по словам ученых, крайне опасный грибок. Грибные чешуйки через воздух попадают в дыхательные пути и могут вызывать разные вирусные заболевания и астму.

А ванная комната является идеальной средой для размножения грибка, потому что здесь всегда влажно, тепло и закрытое помещение. Сначала грибница появляется в ванной, а затем быстро разрастается по всему помещению. Поэтому этой неприятности нужно избавляться как можно скорее.

Как избавиться от черной плесени в ванной комнате: 2 лучших способа

Если приобретенные химические средства не помогли в борьбе с грибком, паниковать не следует, выход есть. Вот что нужно сделать.

Раствор медного купороса отлично справится с черным грибком. Надо взять 100 г средства и развести в 10 л воды. Разделайте раствором все поверхности ванной комнаты, даже там, где еще нет плесени. Затем вымойте теплой водой, просушите, оставив дверь ванной открытой на один день.

отлично справится с черным грибком. Надо взять 100 г средства и развести в 10 л воды. Разделайте раствором все поверхности ванной комнаты, даже там, где еще нет плесени. Затем вымойте теплой водой, просушите, оставив дверь ванной открытой на один день. Отбеливающее средство. Возьмите любое недорогое хлорсодержащее средство и сделайте раствор. Литр отбеливателя разведите в ведре воды, обработайте все поверхности ванной. Таким способом вы сможете предотвратить повторное появление грибка, хотя придется выдержать не очень приятный запах. Мыть поверхности после раствора в ванной не нужно.

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