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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Больше капусту на голубцы варить не нужно: рецепт для маринования листьев в банках

Как замариновать капустные листья в трехлитровых банках без длительной варки целой головки: простой рецепт подготовки капусты для голубцов на зиму.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Рецепт маринованной капусты в трехлитровых банках

Рецепт маринованной капусты в трехлитровых банках / © Фото из открытых источников

Чтобы приготовить голубцы, не обязательно варить целую головку капусты в большой кастрюле, а затем отделять размягченные листья. Есть более удобный способ заранее замариновать капустные листья в трехлитровых банках. Они становятся более мягкими, легче отделяются и могут храниться впрок, чтобы зимой не тратить время на подготовку капусты перед приготовлением голубцов.

Как подготовить капустные листья для маринования

Для этого способа лучше подходит капуста среднего размера с целыми, невредимыми листьями. Понадобятся трехлитровые банки, вода, соль, уксус и специи по желанию.

Сначала снимите с головки верхние поврежденные листья, вырежьте кочерыжку и осторожно отделите листья. Если они слишком плотные и плохо сгибаются, можно опустить листья в горячую воду на несколько минут, но долго варить капусту не нужно. После этого дайте воде стечь.

Большие листья можно разрезать пополам, а толстые прожилки слегка срезать ножом. Так капуста будет занимать меньше места в банке, а листья будет удобнее использовать для голубцов.

Рецепт маринованной капусты в банках

Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

  • капустные листья — сколько поместится;

  • вода — примерно 1,5 л, в зависимости от плотности укладки;

  • соль — 2 столовые ложки без горки;

  • сахар — 2 столовые ложки;

  • уксус 9% — 100 мл;

  • лавровый лист и несколько горошин черного перца — по желанию.

Способ приготовления

  • Чистые капустные листья сложите в стерилизованную трехлитровую банку, не утрамбовывая их слишком сильно.

  • В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар и перемешайте до полного растворения.

  • Снимите маринад с огня, добавьте уксус и аккуратно залейте капусту так, чтобы жидкость покрыла листья.

  • Прикройте банку крышкой. Для длительного хранения при комнатной температуре этого рецепта недостаточно без проверенной технологии консервирования: безопасно хранить заготовку в холодильнике и не оставлять ее надолго в тепле.

Перед приготовлением голубцов достаньте нужное количество листьев и проверьте их мягкость. Если они упругие, их можно дополнительно прогреть в горячей воде.

Как использовать листья капусты зимой

Маринованные капустные листья удобно использовать для голубцов с мясом и рисом, постной начинкой с грибами или овощами. Перед заворачиванием начинку следует попробовать, ведь листья уже содержат соль и уксус. При необходимости их можно быстро ополоснуть водой.

Важно учитывать, что маринованная капуста будет иметь кисловатый вкус, а ее текстура будет отличаться от свежих листьев, подготовленных для голубцов. Если нужны именно нейтральные по вкусу листья, которые можно хранить впрок, лучше заморозить подготовленную капусту.

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