Больше ловить ложкой не надо: как собрать всю пенку с бульона за раз

Это легкий и эффективный способ, чтобы сделать бульон прозрачным и не тратить время на сбор пены.

Сварить прозрачный бульон – это довольно сложное дело, особенно, когда нет времени следить за пеной. Однако есть методы, с помощью которых можно избавиться от пены быстро, без потери нервов и времени. Рассказываем о нескольких способах, чтобы убрать пену за один раз.

Как снять пенку с бульона за раз: 3 эффективных способа

С помощью салфетки. Для того чтобы ваш суп был прозрачным и аппетитным, вам понадобится одноразовая тканевая салфетка. Перед тем как вода в кастрюле начнет кипеть, осторожно положите сверху салфетку, опустив ее концы в кастрюлю, чтобы вода не стекала на плиту. Как только бульон начнет закипать, вся пена и ненужные частицы, поднимаясь, останутся на салфетке. Затем осторожно уберите салфетку шумовкой или ложкой, чтобы не обжечь руки. А бульон останется чистым и совершенно прозрачным. Добавьте немного растительного масла. Перед закипанием насыпьте столовую ложку растительного масла в бульон. Оно способно притягивать мелкие частицы, из которых образуется пена, поэтому они не будут всплывать на поверхность, а бульон будет чистым и прозрачным. Вымочите мясо в соляном растворе. Прежде чем варить бульон, растворите столовую ложку соли в литре воды и положите туда мясо на час. При варке пены вообще не будет, а бульон останется прозрачным и аппетитным.

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