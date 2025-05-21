Как правильно мыть бокалы, чтобы предотвратить разводы / © Pixabay

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Большинство из нас стремится держать свой дом в безупречном состоянии, при этом ища способы делать это максимально легко и без лишних затрат времени.

Как правильно ухаживать за бокалами, чтобы они были чистыми и без разводов

Чтобы бокалы сияли чистотой, не нужно прилагать чрезвычайные усилия — достаточно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут избежать пятен и разводов.

Прежде всего, мойте бокалы в теплой или горячей воде — это эффективно устраняет жир и загрязнение. Однако для тонкого стекла следует избегать резких перепадов температур, чтобы не повредить посуду.

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Эксперты советуют сначала промывать бокалы теплой водой, а затем ополаскивать холодной — это помогает предотвратить появление мыльных разводов.

Для сушки используйте хлопковое полотенце — оно мягкое и не оставляет ворсинок. Также хорошо подходят полотенца из микрофибры, которые имеют гладкую поверхность и не царапают стекло.

Еще один важный совет — никогда не мойте стеклянные бокалы в посудомоечной машине, даже если он имеет специальный режим для деликатной посуды. Ручная мойка — самый лучший и безопасный вариант.

Во-первых, некоторые типы стекла, особенно тонкий или хрусталь, могут легко треснуть или помутнеть при автоматической мойке. Во-вторых, посудомойка просто не способна обеспечить уровень блеска, которого можно достичь вручную. Так что если хотите сохранить безупречный вид бокалов — отдавайте предпочтение аккуратному мгновению руками.

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Чтобы бокалы после мытья сияли, можно воспользоваться простым домашним средством — содовым раствором. Сперва помойте бокалы обычным моющим средством, а затем переходите к дополнительному этапу.

Разведите одну столовую ложку пищевой соды в одном литре прохладной воды. Смочите в этом растворе мягкую губку и осторожно протрите поверхность бокала так же, как при обычном мытье. После этого хорошо ополосните посуду чистой водой.

Вместо того, чтобы вытирать бокалы, поставьте их ножкой вверх на чистое хлопковое полотенце — так они высохнут естественно, без пятен и царапин.