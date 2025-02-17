Больше не будет горчить и будет таять во рту: как приготовить пшенную кашу – секреты поваров

Многие не любят пшенную кашу, считая ее горькой. Однако профессиональные повара поделились своими секретами, которые помогут приготовить идеальное и вкуснейшее блюдо.
Как приготовить самую вкусную пшенную кашу, которая не будет горчить и будет таять во рту
- Подготовка. Сначала нужно перебрать крупу, чтобы в ней не было ничего лишнего. После этого следует промыть пшено проточной водой, активно перемешивая его руками. Промывайте, пока вода не станет абсолютно чистой.
- Отделка для удаления горечи. Можно замочить пшено в горячей воде на 10 минут перед варкой. Это поможет извлечь из зерна вещества, придающие ему горький привкус. Второй способ – это обдать пшено кипятком. Для этого нужно насыпать промытую крупу в дуршлаг и полить ее кипятком. Этот метод не только убирает горечь, но и улучшает разваривание пшена.
- Выбор пропорций. Соотношение крупы и воды может варьироваться. Чтобы получить кашу средней консистенции, возьмите 1 стакан крупы и 3 стакана воды. Если вы любите рассыпчатую кашу, убавьте количество воды до 2 стаканов на 1 стакан пшена. Для получения более жидкой каши используйте 4 стакана воды на 1 стакан крупы.
- Процесс варки. Промытое пшено залейте водой, добавьте соли и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите кашу до кипения, постоянно помешивая, тогда пшено не будет прилипать ко дну кастрюли. После того, как каша закипит, убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите 20-25 минут.
- Подача. После того, как каша сварится, выключите плиту и дайте каше настояться еще 10 минут. Это поможет зернам равномерно впитать влагу и стать более мягкими. По желанию в кашу можно добавить сливочное масло, мед и фрукты.
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