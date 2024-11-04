Больше не будете готовить в пропорции 1:2: что делать, чтобы рис был рассыпчатым и не слипался

Диетологи рекомендуют добавлять рис в свой ежедневный рацион. Но приготовить рассыпчатую крупу выходит далеко не у каждого. Дело в том, что большинство допускает одну ошибку.

В процессе приготовления риса очень часто можно столкнуться с проблемой, когда крупа слипается, а не рассыпается. В таком случае, говорят кулинары, следует запомнить один простой совет.

Прежде всего, очень важно соблюдать правильные пропорции воды и крупы. Здесь все зависит от того, какое блюдо вы планируете приготовить. К примеру, если это будет рисовый суп, тогда хватит 2-3 ст. ложек риса на 2 л воды. А если это должна получиться каша, тогда пропорции должны быть 1:1,5 (риса меньше, чем воды). Выбирайте крупу с меньшим количеством крахмала, тогда она будет более рассыпчатой. Для этого лучше подойдет длинный или пропаренный рис.

Не забудьте промыть крупу перед приготовлением. Также ее нужно оставить в воде на некоторое время — так рис избавится от лишнего крахмала, который и приводит к тому, что блюдо слипается. Следите за огнем. Как только вода закипит, сразу убавляйте его до минимального, а кастрюлю накрывайте крышкой.

Кашу перемешивать не нужно, иначе вы "разломаете" крупинки и "достанете" из них крахмал. А после приготовления не торопитесь раскладывать рис по тарелкам. Сначала обмотайте кастрюлю полотенцем, сверху накройте крышкой и оставьте так на 15 минут. Лишний пар впитается в ткань и рис слипаться не будет.

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