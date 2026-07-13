Как отмыть ручки плиты от жира / © pexels.com

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Впоследствии образуется липкий слой жира, который обычной губкой не убрать. К счастью, существуют простые домашние средства, способные вернуть ручкам плиты безупречную чистоту без дорогих моющих средств.

Рассказываем, как отмыть ручку плиты от жира быстро, безопасно и с минимальными усилиями.

Почему ручки плиты так быстро покрываются жиром

Во время приготовления пищи горячее масло и пар оседают на поверхности плиты. К липкому жиру мгновенно прилипает пыль, из-за чего ручки темнеют и становятся неприятными на ощупь. Если не очищать их регулярно, загрязнения постепенно затвердевают, а удалить их становится гораздо сложнее.

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Хозяйственное мыло — проверенный способ

Один из самых простых методов очищения.

Что нужно сделать:

натрите немного хозяйственного мыла;

растворите его в горячей воде;

смочите губку или старую зубную щетку;

тщательно почистите ручки;

смойте чистой водой и протрите насухо.

Такой способ отлично подходит для регулярного ухода.

Пищевая сода поможет убрать устаревший жир

Если загрязнения накапливались длительно, используйте соду.

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Смешайте ее с небольшим количеством воды до консистенции густой пасты. Нанесите на ручки плиты, оставьте около 15 минут, после чего почистите щеткой и смойте.

Сода мягко очищает поверхность, не оставляя царапин.

Уксус легко растворяет жирный налет

Обычный столовый уксус хорошо справляется даже с липкими пятнами.

Смочите ватный диск или ткань уксусом, обработайте загрязненные места и оставьте на несколько минут. Затем протрите губкой и протрите поверхность сухой салфеткой.

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Если запах уксуса кажется резким, после очищения можно протереть ручки влажной тканью.

Лимонная кислота или сок лимона

Кислота отлично расщепляет жир и одновременно освежает поверхность.

Для очистки достаточно:

растворить чайную ложку лимонной кислоты в стакане теплой воды или использовать свежий лимонный сок;

нанести раствор на загрязнение;

оставить на 10–15 минут;

протереть губкой и смыть водой.

После такой очистки ручки будут блестеть, а кухня наполнится приятным цитрусовым ароматом.

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Средство для мытья посуды + горячая вода

Если жир еще не успел сильно засохнуть, поможет обычное средство для мытья посуды.

Добавьте несколько капель в горячую воду, смочите губку и кропотливо очистите ручки. Для труднодоступных мест используйте ватные палочки или старую зубную щетку.

Если ручки плиты можно снять

Многие современные модели газовых и электрических плит имеют съемные ручки. Это значительно облегчает очищение.

Достаточно погрузить в горячую воду с моющим средством на 20–30 минут, после чего очистить щеткой, промыть и хорошо высушить перед установкой.

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Как поддерживать чистоту без лишних усилий

Чтобы не бороться с устаревшим жиром, достаточно соблюдать несколько простых правил:

протирайте ручки после активного приготовления пищи;

раз в неделю производите полноценную очистку;

не откладывайте удаление свежих пятен;

используйте мягкие губки, чтобы не повредить поверхность.

Регулярный уход занимает всего несколько минут, зато позволяет избежать сложной очистки в будущем.

FAQ

Как отмыть ручку плиты от жира и грязи?

Эффективными домашними средствами считаются хозяйственное мыло, пищевая сода, уксус, лимонная кислота и средство для мытья посуды. Они хорошо растворяют жир и помогают очистить даже устаревшие загрязнения без агрессивной химии.

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Чем очистить ручки газовой плиты без дорогих моющих средств?

Для домашней очистки отлично подойдут сода, уксус, лимонный сок или раствор хозяйственного мыла. Эти доступные средства эффективно удаляют жирный налет, не повреждая ручки.

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