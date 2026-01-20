Больше не будете ставить мокрые сапоги на батарею: простой лайфхак с газетой и солью, который сушит обувь за час

Как сушить мокрую обувь не на батарее / © unsplash.com

Большинство людей совершают одну и ту же ошибку — ставят мокрые ботинки прямо на батарею или обогреватель. Это самое худшее, что можно сделать! Сильное тепло пересушивает натуральную кожу, делает ее хрупкой и трескает клей в швах. Ваши любимые ботинки могут не пережить такую «сушку».

Но есть простое и доступное решение, которое найдется в каждой кухне — соль. Она извлекает влагу даже из глубоких слоев кожи и ткани. Промокшую обувь можно быстро подготовить к сушке: насыпьте соль в старый носок или сделайте маленький мешочек из газеты и положите его внутрь ботинка.

Для сапог с густым мехом подход несколько иной. Сначала набейте обувь скомканными кусками газеты, а затем добавьте соль — в носок или в бумажный мешочек. Газета быстро впитывает влагу с поверхности меха, а соль вытягивает остатки сырости изнутри. Это старинный лайфхак, проверенный поколениями.

Бумага и газета — настоящие спасители. Многие просто набивают обувь смятой бумагой, и это тоже работает, но есть секрет: если обувь очень мокрая, газету нужно менять каждые несколько часов. Иначе она будет удерживать влагу внутри, а не впитывать ее.

Сушка обуви при комнатной температуре позволяет сохранить форму ботинок, избежать трещин и продлить их жизнь. Пусть батареи греют комнату, а уют и сухость в ваших сапогах создают простые домашние средства, которые никогда не подводят!