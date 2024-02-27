Больше не будете выливать рассол из огурцов: его можно использовать с пользой

После употребления консервированных или маринованных огурцов остается рассол. Многие его просто выливают. Но лучше так не поступать. Он очень полезен.

Для консервирования огурцов их заливают водой, добавляют специи (корень хрена, укроп, чеснок) и соль, затем отставляют, чтобы начался естественный процесс брожения. Как результат – образуется молочная кислота. Иногда огурцы маринуют с водой и уксусом.

Оказывающийся рассол из огурцов может быть полезным для здоровья, поэтому его не стоит выливать после того, как вы полакомились хрустящим овощем. А еще его можно с эффективностью использовать в хозяйстве.

Зачем пить рассол из огурцов: польза для здоровья

Сок маринованных огурцов, как уже было сказано ранее, содержит молочную кислоту. Она является естественным пробиотиком, хотя некоторые люди ошибочно ассоциируют ее с болью в мышцах после тяжелых физических тренировок. На самом деле к нему закваска не имеет никакого отношения.

Молочная кислота, которая образуется во время процесса брожения огурцов, капусты и других продуктов, содержит большое количество пробиотических бактерий. Врачи утверждают, что такие натуральные пробиотики, как рассол из огурцов, оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника, процесс пищеварения и баланс бактерий.

Чем полезен рассол для ЖКТ и не только / Фото: Pexels

Маринованные огурцы и рассол после них — это мощный источник витаминов (А, С, Е, К) и микроэлементов (кальций, калий, магний, фосфор, натрий), а еще клетчатки.

Однако некоторым людям все же нужно соблюдать осторожность с рассолом. Его не рекомендуется употреблять при гипертонии, поскольку в нем содержится много соли. Лучше избегать его людям с изжогой, повышенной кислотностью желудка. Такие огурцы и рассол усилят выделение желудочного сока, что может усугубить состояние.

Рассол из огурцов: где еще использовать

Рассол из огурцов можно использовать для приготовления другого маринада или как основу для заправки салата. К примеру, эта жидкость прекрасно подходит для маринования мяса или как добавка к соусу, в котором вы будете тушить овощи.

Рассол можно смело добавлять в супы, даже украинский борщ, чтобы придать блюду более кислый вкус. На основе рассола из огурцов можно приготовить веганский творог.

Подойдет рассол и для сада. Его советуют использовать для подливания некоторых растений, которые любят кислую почву, в частности, магнолии, высокорослой черники, азалии, рододендронов, визги и т.д.

Читайте также: