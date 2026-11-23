Пропорции для квашеной капусты: сколько соли и моркови на 1 кг / © ТСН

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Если положить слишком много соли, капуста будет пересоленной, а если мало — может неправильно закваситься. То же касается и моркови: она придает сладости и цвету, но ее избыток способен изменить вкус заготовки.

Так сколько именно нужно этих ингредиентов? Рассказываем, как рассчитать пропорции для разного количества капусты и что сделать, чтобы она оставалась хрустящей.

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Сколько соли класть на 1 кг капусты

Для квашения обычно берут 20–25 г соли на 1 кг нашинкованной капусты. Этого количества достаточно, чтобы овощи пустили сок и начался процесс брожения.

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Если соли будет мало, капуста может получиться мягкой, а сама ферментация будет происходить не так, как нужно. Слишком большое количество соли тоже нежелательно: заготовка будет пересоленной, а брожение замедлится.

Для квашения лучше всего подходит обычная каменная соль без добавок. Ее добавляют в нашинкованную капусту и хорошо перемешивают. После чего овощи можно немного помять руками, чтоб они пустили сок. Сильно давить на капусту не нужно, иначе она потеряет часть своей упругости.

Сколько моркови нужно для квашеной капусты

Морковь делает капусту более аппетитной на вид, придает ей легкий сладковатый привкус и характерный аромат. Но класть ее слишком много не стоит.

На 1 кг капусты достаточно 50–100 г моркови. Если любите, чтобы в готовом блюде чувствовался морковный вкус, можно взять немного больше. Для тех, кто предпочитает классическую квашеную капусту с легкой кислинкой, хватит меньшего количества.

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Морковь перед приготовлением следует почистить, помыть и натереть на большой терке. Затем смешать с капустой и солью. Так овощи равномерно распределятся, а готовая заготовка будет иметь приятный цвет.

Пропорции соли и моркови на 3, 5 и 10 кг капусты

Если вы планируете квасить сразу несколько килограммов капусты, лучше заранее отмерить нужное количество ингредиентов. Так будет проще соблюсти рецепт и не придется ничего добавлять наугад.

Ориентируйтесь на следующие пропорции:

Количество капусты Соль Морковь 1 кг 20–25 г 50–100 г 3 кг 60–75 г 150–300 г 5 кг 100–125 г 250–500 г 10 кг 200–250 г 500 г — 1 кг

Учитывайте, что речь идет о весе уже очищенной капусты, которую подготовили к шинковке. Соль лучше взвешивать на кухонных весах: ложки бывают разными, да и сама соль может иметь неодинаковую плотность.

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Как квасить капусту, чтобы она была хрустящей

Даже если правильно отмерить соль и морковь, результат будет зависеть от самой капусты и условий, в которых она квасится. Чтобы заготовка не стала мягкой и водянистой, обратите внимание на несколько моментов:

Выбирайте плотные кочаны. Для квашения лучше брать поздние сорта капусты. Они обычно более сочны, имеют плотные листья и хорошо подходят для зимних заготовок. Не шинкуйте капусту слишком тонко. Средняя соломка лучше сохраняет форму и приятно хрустит после квашения. Не переусердствуйте, когда перетираете овощи. Капусту нужно слегка помять с солью, чтобы она пустила сок. Если долго и сильно разминать ее руками, она может оказаться слишком мягкой. Хорошо утрамбуйте капусту в емкости. Между слоями не должно оставаться много воздуха. Укладывайте овощи плотно, чтобы сверху появился сок. Следите, чтобы капуста была покрыта рассолом. Если верхний слой остается на воздухе, он может потемнеть или начать портиться. Не забывайте выпускать газы. Во время брожения появляется углекислый газ. Поэтому капусту нужно время от времени прокалывать до дна чистой деревянной палочкой. Следите за температурой. Сначала капусту оставляют при комнатной температуре, чтобы началось брожение. Когда она приобретет характерный кисловатый вкус, ее переносят в прохладное место.

Сколько дней нужно, чтобы капуста заквасилась

Обычно активное квашение длится несколько дней, но точное время зависит от температуры в помещении, сорта капусты и размера заготовки. В теплом месте процесс идет быстрее, в прохладном медленнее.

Понять, что капуста готова, можно по вкусу и запаху. Она должна стать приятно кисловатой, остаться упругой и хрустящей. Когда активное брожение завершится, емкость следует перенести в холодильник, погреб или другое прохладное место.

При хранении следите, чтобы капуста не выступала над соком. Именно он защищает овощи от контакта с воздухом и помогает дольше сохранять их качество.

FAQ

Сколько соли нужно на 1 кг капусты для квашения?

На 1 кг нашинкованной капусты нужно 20–25 г каменной соли. Если вы готовите большую порцию, на 5 кг берите 100–125 г соли, а на 10 кг — 200–250 г.

Сколько моркови прибавлять на 1 кг капусты?

На один килограмм капусты достаточно 50-100 г моркови. Меньшее количество сделает ее вкус менее выраженным, большее — придаст заготовке сладости и более насыщенного цвета. Лучше всего ориентироваться на свои предпочтения, но не злоупотреблять этим ингредиентом.

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