Больше не нужно готовить целый день: как сварить идеальный холодец из любого мяса за 60 минут
Насыщенный и вкусный холодец, который хорошо застынет и будет иметь золотистый цвет, можно сварить буквально за час, если знать несколько кулинарных уловок.
Холодец всегда считался праздничным блюдом, но большинство хозяек откладывают его приготовление из-за продолжительности процесса. Классический рецепт требует варки мяса до 6-8 часов, и это действительно истощает. Однако кулинарные эксперты уверяют: существует способ приготовить идеальный холодец всего за час, и он не будет уступать традиционному ни по вкусу, ни по качеству.
Как сварить холодец за 60 минут: секреты профессиональных поваров
Выбор мяса. Для быстрого рецепта подойдет любое мясо: курятина, свинина, индейка или говядина. Секрет состоит в том, чтобы обязательно добавить часть с желатином — ножки, крылышки, голени или хвостики. Если у вас есть только филе, используйте пищевой желатин, он компенсирует отсутствие природного коллагена.
Использование скороварки или мультиварки. Благодаря высокому давлению мясо размягчается в 3-4 раза быстрее. То, что в кастрюле готовилось бы 6 часов, в скороварке будет готово уже через 45-50 минут.
Добавление специй. Не жалейте пряностей: лавровый лист, душистый перец, морковь и лук делают холодец невероятно насыщенным. Для быстрого варианта их добавляют сразу в начале варки.
Использование желатина. Если вы хотите абсолютно прозрачный и плотный холодец, после готовности мяса добавьте заранее растворенный желатин — 10 г на литр бульона. Это гарантия того, что холодец застынет уже через несколько часов в холодильнике.
Маленькие хитрости для идеального и вкусного холодца
Чтобы бульон был прозрачным, после варки его обязательно процедите через марлю.
Если любите «плотный» холодец, дайте ему настояться ночь в холодильнике.
Для праздничного вида украсьте дно формы вареной морковью, зеленью или половинками вареных яиц.