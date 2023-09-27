Больше не нужно много времени: как быстро и эффективно убрать в доме

Как быстро убрать дом или квартиру – эффективные методы, сэкономящие кучу времени.

Уборка всегда требует большого количества усилий и времени. Но есть несколько эффективных очень простых методов, которые помогут быстро и легко наводить порядок в доме, не тратя на это много времени.

Как быстро убрать свой дом или квартиру

Составьте план уборки. Чтобы быстро убирать, необходимо иметь представление о том, что и как вы будете делать. Если дом велик, стоит определиться, что будет быстрее: уборка комната за комнатой или поочередно выполнять задание. Нужно всегда убирать сверху вниз, чтобы грязь не оседала на участки, которые вы уже убрали. Пылесосить и мыть пол следует, двигаясь к выходу, чтобы вам потом не пришлось ходить по чистой поверхности. Пыль нужно убирать сухой тряпкой, это гораздо быстрее, чем распылять химические средства. Поэтому лучше делать именно так, если поверхность не нуждается в дополнительной дезинфекции. Используйте пылесос, а не метлу, после которой пыль будет оседать снова. Ванную комнату следует убирать с химическими средствами: опрыскать поверхности, оставить на 10-15 минут. А потом просто смыть водой, так они сделают свое дело. Во время уборки можно включить любимую музыку, при этом следует избегать отвлекающих факторов. Телефон нужно отложить, тогда вы сможете уловить ритм и убирать гораздо быстрее.

Чтобы быстро убирать, необходимо иметь представление о том, что и как вы будете делать. Если дом велик, стоит определиться, что будет быстрее: уборка комната за комнатой или поочередно выполнять задание. Нужно всегда убирать сверху вниз, чтобы грязь не оседала на участки, которые вы уже убрали. Пылесосить и мыть пол следует, двигаясь к выходу, чтобы вам потом не пришлось ходить по чистой поверхности. Пыль нужно убирать сухой тряпкой, это гораздо быстрее, чем распылять химические средства. Поэтому лучше делать именно так, если поверхность не нуждается в дополнительной дезинфекции. Используйте пылесос, а не метлу, после которой пыль будет оседать снова. Ванную комнату следует убирать с химическими средствами: опрыскать поверхности, оставить на 10-15 минут. А потом просто смыть водой, так они сделают свое дело. Во время уборки можно включить любимую музыку, при этом следует избегать отвлекающих факторов. Телефон нужно отложить, тогда вы сможете уловить ритм и убирать гораздо быстрее. Делайте понемногу, но почаще. Там, где это возможно, нужно убирать постоянно. К примеру, вымыть плиту после приготовления пищи или вытереть душевую кабину после того, как вы приняли душ. Ведь когда на плите собрался ежедневный нагар от еды, мыть ее придется гораздо дольше. Также нужно постоянно поддерживать порядок в доме. Поскольку беспорядок в доме сделает уборку значительно длиннее, потому придется раскладывать кучу вещей по своим местам. Можно установить правило для всех членов семьи, чтобы они в конце дня расставляли свои вещи по местам. Такое небольшое действие со стороны каждого приведет к невероятному результату – в доме всегда будет порядок.

Там, где это возможно, нужно убирать постоянно. К примеру, вымыть плиту после приготовления пищи или вытереть душевую кабину после того, как вы приняли душ. Ведь когда на плите собрался ежедневный нагар от еды, мыть ее придется гораздо дольше. Также нужно постоянно поддерживать порядок в доме. Поскольку беспорядок в доме сделает уборку значительно длиннее, потому придется раскладывать кучу вещей по своим местам. Можно установить правило для всех членов семьи, чтобы они в конце дня расставляли свои вещи по местам. Такое небольшое действие со стороны каждого приведет к невероятному результату – в доме всегда будет порядок. Выбирайте правильные средства для уборки. Чтобы уборка дома была максимально удобной и эффективной, нужны правильные моющие средства и инструменты. Держите их в ведре или тележке, которую вы можете переносить с собой из комнаты в комнату. Для уборки грязных поверхностей следует выбирать тряпки из микрофибры. Эта ткань по своей структуре имеет много петель, это поможет сократить количество протираний, необходимых для полной очистки. Такую тряпку не стоит мочить, если вы вытираете только пыль. А когда вы производите полную уборку, то ее необходимо едва смочить, чтобы она была только влажной. С такой тканью можно не использовать химические средства для уборки. Стоит только тогда, когда поверхность очень грязная или жирная или когда нужно продезинфицировать, например, в ванной комнате или на кухне. Для разных зон уборки можно взять разноцветные тряпки. После каждого использования их нужно тщательно стирать.

Как еще можно ускорить и облегчить процесс уборки

Используйте кондиционер для белья. Если во время уборки вы в воду добавите немного такого средства и потираете им поверхности, то пыль будет меньше оседать.

Если во время уборки вы в воду добавите немного такого средства и потираете им поверхности, то пыль будет меньше оседать. Вместо химических средств уборки пользуйтесь народными. Например, для того чтобы вымыть стекло или зеркало, можно использовать раствор воды и уксуса. Чтобы удалить налет с душевой насадки или крана, можно налить в пакет уксуса и прикрепить его на несколько часов на кран или насадку.

Например, для того чтобы вымыть стекло или зеркало, можно использовать раствор воды и уксуса. Чтобы удалить налет с душевой насадки или крана, можно налить в пакет уксуса и прикрепить его на несколько часов на кран или насадку. Используйте резинку, которая поможет справиться с жирными пятнами из дверных ручек, пластиковых и других поверхностей.

которая поможет справиться с жирными пятнами из дверных ручек, пластиковых и других поверхностей. Можно воспользоваться колготками или чулками. Старые капроновые колготы не следует выбрасывать на помойку, их можно использовать как устройство для уборки пыли. Чулки нужно повернуть вокруг метлы или швабры и убирать пыль. Таким образом можно добраться до самых дальних уголков за диваном, труднодоступных мест на потолке, чтобы избавиться от пыли.

Раньше мы писали, как быстро и просто почисти батареи отопления и их "ребра".

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