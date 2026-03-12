Больше не придется гладить одежду после стирки: это средство сделает вещи ровными и гладкими

Что делать, чтобы не гладить вещи после стирки / © www.freepik.com/free-photo

Глажка одежды для многих людей является одной из наименее любимых домашних обязанностей. Особенно много времени занимают рубашки, постельное белье и одежда из натуральных тканей, которые легко сминаются после стирки. Впрочем, существует простой способ, который помогает разгладить вещи еще во время стирки. Опытные хозяйки используют одно доступное средство, благодаря которому ткань становится более мягкой, а складки почти не появляются.

Какое средство помогает избежать складок на одежде после стирки

Одним из самых простых и эффективных средств является обычный столовый уксус. Его часто используют не только для очищения, но и для ухода за тканями.

Небольшое количество уксуса, добавленное во время стирки, помогает смягчить волокна ткани. Благодаря этому вещи после сушки стают более ровными, а складки — менее заметными.

Чтобы получить идеальный результат, достаточно добавить около полстакана уксуса в отсек для кондиционера во время стирки. Он не оставляет резкого запаха, ведь во время полоскания полностью вымывается водой.

После такой стирки ткань становится более мягкой, а одежда легче разглаживается даже без утюга. Особенно хорошо этот метод работает с хлопковыми и льняными вещами.

Что еще поможет уменьшить количество складок на вещах после стирки

Кроме использования специальных средств, важно правильно сушить одежду. Вещи лучше сразу после стирки хорошо встряхнуть и развесить на плечиках или ровно разложить.

Также не стоит переполнять стиральную машину, ведь в тесном барабане ткань мнется гораздо сильнее.