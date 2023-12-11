Больше не в моде: 5 признаков того, что ваш пуховик устарел, чем лучше его заменить

Есть модели пуховиков, которые просто не в трендах, и их пора заменить на актуальные.

Выбрать теплую зимнюю куртку, чтобы идеально сидела по фигуре и была модной – это задача не из легких. Так как длинные массивные пуховики тяготят образ, куртки с принтом укорачивают ноги, а парки уже давно не в моде. Как же правильно подобрать пуховик, чтобы подходил и был трендовым? Рассказываем, о каких моделях нужно уже давно забыть, а на какие стоит обратить внимание.

Раньше мы писали, как нужно носить джинсы этой зимой, чтобы выглядеть модно.

Пуховик с ремнем

Какие пуховики больше не в моде / Фото: pixabay.com

В ближайшие несколько лет пуховик с ремнем будет неактуальным. Другое дело, если это классический тренч или пальто, которые с ремнем выглядят эффектно, как и двадцать лет назад. Поэтому стилисты рекомендуют выбирать пуховик свободного кроя, чтобы вы могли чувствовать себя в нем свободно. А молочный, пудровый, светло-голубой и розовый цвет куртки придадут вашему образу романтичности и уюта.

Пуховик с меховым воротником

Какие пуховики больше не в моде / Фото: pixabay.com

Как натуральный, так и эко мех на пуховиках больше не в моде, поэтому о них лучше забыть. Такой воротник зрительно увеличивает объем тела обладательницы куртки и укорачивает ноги. Лучше такую модель заменить пуховиком с отложным воротником или вообще без него. Если уж хочется меха, то можно рассмотреть дубленки или шубы с длинным ворсом, которые набирают популярность в зимнем сезоне 2024 года.

Пуховик с лампасами или лентами

Какие пуховики больше не в моде / Фото: pixabay.com

Ведущие мировые бренды давно отказались от такого декора на зимних куртках. Сегодня в мире царит минимализм и мотивы стиля «тихая роскошь», а такие элементы совсем не подходят к указанным трендам. Потому лучше выбрать однотонный пуховик без декора.

Пуховик с меховыми карманами

Какие пуховики больше не в моде / Фото: pixabay.com

Такие декоративные элементы совсем не подойдут элегантным девушкам. Так же, как и головные уборы с ушками, вещи неоновых оттенков и с рисунками в виде персонажей из мультиков. Стоит выбирать пуховики, которые будут иметь едва заметные карманы, это будет выглядеть изысканно и сбалансированно.

Куртка с укороченными рукавами

Какие пуховики больше не в моде / Фото: pixabay.com

Такие вещи достаточно непрактичны для холодного и морозного времени года. И компенсировать короткий рукав свитером с длинными рукавами не получится, все равно будет холодно. Поэтому лучше выбирать обычный пуховик с длинными рукавами, в котором будет тепло и удобно.

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