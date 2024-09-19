Больше не в моде: эти вещи нужно выбросить из своего гардероба, они уже давно в антитрендах

Такую одежду нельзя покупать даже по большим скидкам, потому что она будет делать образ смешным.

Да, всем известно, что мода циклична. Однако есть такая одежда, которая уже давно вне трендов и никогда не вернется на модный олимп. Если носить такие вещи, можно полностью испортить общий аутфит. Поэтому стилисты рекомендуют немедленно избавиться от этих пяти предметов гардероба. Рассказываем, какая одежда будет выдавать безвкусицу своей хозяйки, поэтому от нее нужно немедленно избавиться.

"Нарядная" кофточка

Какие вещи больше не в моде: антитренды 2024 / Фото: pixabay.com

Кружева, пышные рукава, бантики и рюши уже давно в прошлом. Однако некоторые дамы, которым давно за 40, продолжают носить такие вещи. В трендах мотивы "тихой роскоши", блузы и рубашки должны быть прямого кроя, монохромных оттенков, без декора и из качественной дорогой ткани. Сегодня в моде классика, лаконичность и комфорт.

Приталенный пиджак

Какие вещи больше не в моде: антитренды 2024 / Фото: Freepik

Пиджаки всегда были в моде, однако приталенные вещи, которые обжимают фигуру, уже не актуальны. Вместо этого следует выбирать жакеты свободного кроя, из дорогих тканей и в монохромных оттенках. Такая одежда подойдет абсолютно ко всему и будет уместна на работу, прогулку или праздничные мероприятия.

Свитер из синтетики

Какие вещи больше не в моде: антитренды 2024 / Фото: pixabay.com

Такая одежда достаточно непрактична, ведь теряет цвет и форму сразу после первой стирки. Лучше выбрать свитера из натуральной ткани, они будут выглядеть дорого и будут служить вам с десяток лет.

Джинсы-скинни

Какие вещи больше не в моде: антитренды 2024

Эти брюки сошли с модного олимпа еще несколько лет назад, однако женщины продолжают их носить. Скинни нужно заменить на джинсы прямого свободного кроя, которые удлиняют фигуру, маскируют лишние килограммы и делают общий аутфит дорогим и элегантным. Для повседневного стиля можно выбирать бойфренды или мешковатые джинсы.

Мини-юбка

Какие вещи больше не в моде: антитренды 2024 / Фото: pixabay.com

Сейчас не в трендах слишком откровенные образы, поэтому все юбки, платья и шорты мини длины не актуальны. Если вы любите короткие юбочки, они должны быть правильной длины, чтобы выгодно подчеркивали стройность ног и скрывали лишние килограммы в зоне бедер.

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