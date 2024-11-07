Больше не варите капусту для голубцов: как за 5 минут сделать листья мягкими и нежными

Приготовление голубцов – это крайне трудоемкий процесс. Наверное, мало кому нравится возиться с листьями, потому что надо кипятить воду, погружать туда капусту, еще и варить. Однако польский блоггер показал быстрый альтернативный метод, который поможет сэкономить кучу сил и времени во время приготовления капусты для голубцов. К тому же, такие листья будут идеальными для других блюд или ленивых голубцов. Рассказываем, ссылаясь на страницу польского блогера Damian Kuchnia, как приготовить капусту для голубцов за несколько минут.

Как приготовить капусту для голубцов в микроволновке

Блогер рекомендует перед приготовлением капусты в микроволновке помыть кочан, чтобы капуста имела достаточно влаги и не засохла во время приготовления. Затем нужно вырезать ножку, как показано на видео.

Чтобы листья капусты приготовились равномерно, поставьте мощность на 650 Вт и включите микроволновку на 5 минут. Затем вытяните кочан и просто поснимайте листья. Если кочан большой, то можно готовить шесть минут, или отправить обособленные листья еще на 2 минуты в микроволновку.

Комментарии под видео свидетельствуют о том, что подписчики блогера попробовали такой способ приготовления капусты, и он им очень понравился. Так как это блюдо готовят не только украинцы, поляки также любят смаковать голубцами.

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