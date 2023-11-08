Больше не выбрасывайте это сокровище: 6 способов, как применить банановую кожуру себе на пользу

Практически каждый из нас любит бананы, этот удивительно вкусный и сладкий тропический фрукт. А шкурки мы привыкли сразу выбрасывать, хотя нас уверяют, что этого делать не стоит. Foxnews приводит сразу 6 способов применения банановой кожуры. Рассказываем, почему ее не следует выбрасывать и что можно с ней сделать.

Как применить банановую кожуру: 6 полезных способов

Маска для лица. Такая маска очень популярна среди представительниц прекрасного пола, любящих уходовые процедуры. Для приготовления маски нужно измельчить кожуру банана, добавить 100 г натурального йогурта и 2 ст. ложки меда, все кропотливо перемешать и нанести на лицо. Через 10–15 минут маску нужно смыть водой.

Такая маска очень популярна среди представительниц прекрасного пола, любящих уходовые процедуры. Для приготовления маски нужно измельчить кожуру банана, добавить 100 г натурального йогурта и 2 ст. ложки меда, все кропотливо перемешать и нанести на лицо. Через 10–15 минут маску нужно смыть водой. Средство от бородавок. Если у вас появилась бородавка, ее необходимо потереть банановой шкуркой. Такая бытовая практика достаточно распространена, хотя доказательств того, что это действительно помогает, нет. Но испытать стоит, если больше ничего нет под рукой.

Если у вас появилась бородавка, ее необходимо потереть банановой шкуркой. Такая бытовая практика достаточно распространена, хотя доказательств того, что это действительно помогает, нет. Но испытать стоит, если больше ничего нет под рукой. Лечение укусов насекомых. После укуса насекомого нужно нанести на кожу растертую кожуру банана. Она содержит в себе природные антигистаминные соединения, успокаивающие зуд, вызванный слюной насекомого.

После укуса насекомого нужно нанести на кожу растертую кожуру банана. Она содержит в себе природные антигистаминные соединения, успокаивающие зуд, вызванный слюной насекомого. Чистящее средство столового серебра. Для приготовления смеси нужно смешать растертую банановую шкурку с водой. Затем с помощью тряпки натрите этой пастой столовое серебро и тщательно вымойте теплой водой. Серебряная посуда будет сиять как новая.

Для приготовления смеси нужно смешать растертую банановую шкурку с водой. Затем с помощью тряпки натрите этой пастой столовое серебро и тщательно вымойте теплой водой. Серебряная посуда будет сиять как новая. Удаление сколок. Если у вас есть заноза, достаточно глубоко, можно на ночь приложить к ней кожицу банана. И к утру сколку можно будет с легкостью вытащить.

Если у вас есть заноза, достаточно глубоко, можно на ночь приложить к ней кожицу банана. И к утру сколку можно будет с легкостью вытащить. Отбеливание зубов. Если у вас есть проблема потемнения зубной эмали, то ее можно отбелить, потерев зубы банановой шкуркой.

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