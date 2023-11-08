Больше не выбрасывайте это сокровище: 6 способов, как применить банановую кожуру себе на пользу

Банановая кожура содержит кучу полезных веществ, поэтому ей можно найти достойное применение в хозяйстве.
Практически каждый из нас любит бананы, этот удивительно вкусный и сладкий тропический фрукт. А шкурки мы привыкли сразу выбрасывать, хотя нас уверяют, что этого делать не стоит. Foxnews приводит сразу 6 способов применения банановой кожуры. Рассказываем, почему ее не следует выбрасывать и что можно с ней сделать.
Как применить банановую кожуру: 6 полезных способов
- Маска для лица. Такая маска очень популярна среди представительниц прекрасного пола, любящих уходовые процедуры. Для приготовления маски нужно измельчить кожуру банана, добавить 100 г натурального йогурта и 2 ст. ложки меда, все кропотливо перемешать и нанести на лицо. Через 10–15 минут маску нужно смыть водой.
- Средство от бородавок. Если у вас появилась бородавка, ее необходимо потереть банановой шкуркой. Такая бытовая практика достаточно распространена, хотя доказательств того, что это действительно помогает, нет. Но испытать стоит, если больше ничего нет под рукой.
- Лечение укусов насекомых. После укуса насекомого нужно нанести на кожу растертую кожуру банана. Она содержит в себе природные антигистаминные соединения, успокаивающие зуд, вызванный слюной насекомого.
- Чистящее средство столового серебра. Для приготовления смеси нужно смешать растертую банановую шкурку с водой. Затем с помощью тряпки натрите этой пастой столовое серебро и тщательно вымойте теплой водой. Серебряная посуда будет сиять как новая.
- Удаление сколок. Если у вас есть заноза, достаточно глубоко, можно на ночь приложить к ней кожицу банана. И к утру сколку можно будет с легкостью вытащить.
- Отбеливание зубов. Если у вас есть проблема потемнения зубной эмали, то ее можно отбелить, потерев зубы банановой шкуркой.
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