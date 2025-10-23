- Дата публикации
Больше ни одного таракана: эксперты назвали самое дешевое и самое действенное средство
Существует простое домашнее средство из 4 ингредиентов, которое поможет их уничтожить.
Появление тараканов в доме не всегда означает, что на кухне грязно. Незваные гости часто переползают от соседей даже в идеально чистые квартиры. Поскольку эти вредители переносят болезни и быстро размножаются, действовать надо немедленно.
Об этом пишет Express.
Даже один таракан — это повод бить тревогу. Вредители не только отвратительны с виду, но и довольно вредны. На своих лапах они переносят возбудителей опасных болезней. А учитывая, как быстро они размножаются, промедление может привести к полному заражению дома.
«Рецепт-убийца» без химии
Для быстрого результата многие бегут в магазин за химическими препаратами. Однако эффективное, более безопасное и более дешевое средство можно приготовить дома. Для этого понадобятся всего четыре простых ингредиента.
Как приготовить порошок против тараканов:
1 стакан бури;
1 стакан кукурузной муки;
0,5 стакана пшеничной муки;
Четверть стакана сахара.
Все компоненты следует тщательно смешать в миске. Сахар и мука привлекут вредителей, а буря — это смертельный для них яд.
Где применять средство
Готовый порошок нужно посыпать во всех местах, где чаще всего появляются тараканы. Обычно они находят приют в темных и теплых местах:
за холодильником;
в кухонных шкафах;
под плитой;
под умывальником.
Проходя через порошок, вредители начнут его есть и погибнут.
Как предотвратить возвращение тараканов
Чтобы вредители больше никогда не возвращались, важно перекрыть им доступ к пище, воде и тайнику.
Закройте щели. С помощью герметика тщательно закройте все щели в стенах, у труб и в плинтусах, особенно если вы подозреваете, что тараканы лезут от соседей.
Убирайте крошки. Даже мелкие остатки пищи привлекают тараканов. Перед сном всегда подметайте кухню и протирайте поверхности.
Устраните влагу. Вредителей привлекает вода. Устраните любые протечки и почините капающие краны.
Если же вы не против использования химии, эксперты советуют редкие пестициды, нарушающие нервную систему тараканов. Также эффективна борная кислота (действует как яд при попадании в организм) и диатомовая земля (порошок из окаменевших водорослей, физически повреждающий вредителей).
Напомним, существует простой домашний способ для чистки дивана от старых пятен и неприятных запахов. Для этого готовят раствор из 1 литра кипятка, 2 столовых ложек соды и 4 столовых ложек перекиси водорода. С помощью полотенца, обернутого вокруг обычной крышки, этим средством чистят обивку, что, по отзывам, помогает удалить даже такие сложные загрязнения, например пятна от кошачьей мочи.