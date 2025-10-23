Больше ни одного таракана: эксперты назвали самое дешевое и самое действенное средство

Тараканы / © pixabay.com

Появление тараканов в доме не всегда означает, что на кухне грязно. Незваные гости часто переползают от соседей даже в идеально чистые квартиры. Поскольку эти вредители переносят болезни и быстро размножаются, действовать надо немедленно.

Даже один таракан — это повод бить тревогу. Вредители не только отвратительны с виду, но и довольно вредны. На своих лапах они переносят возбудителей опасных болезней. А учитывая, как быстро они размножаются, промедление может привести к полному заражению дома.

«Рецепт-убийца» без химии

Для быстрого результата многие бегут в магазин за химическими препаратами. Однако эффективное, более безопасное и более дешевое средство можно приготовить дома. Для этого понадобятся всего четыре простых ингредиента.

Как приготовить порошок против тараканов:

1 стакан бури;

1 стакан кукурузной муки;

0,5 стакана пшеничной муки;

Четверть стакана сахара.

Все компоненты следует тщательно смешать в миске. Сахар и мука привлекут вредителей, а буря — это смертельный для них яд.

Где применять средство

Готовый порошок нужно посыпать во всех местах, где чаще всего появляются тараканы. Обычно они находят приют в темных и теплых местах:

за холодильником; в кухонных шкафах; под плитой; под умывальником.

Проходя через порошок, вредители начнут его есть и погибнут.

Как предотвратить возвращение тараканов

Чтобы вредители больше никогда не возвращались, важно перекрыть им доступ к пище, воде и тайнику.

Закройте щели. С помощью герметика тщательно закройте все щели в стенах, у труб и в плинтусах, особенно если вы подозреваете, что тараканы лезут от соседей.

Убирайте крошки. Даже мелкие остатки пищи привлекают тараканов. Перед сном всегда подметайте кухню и протирайте поверхности.

Устраните влагу. Вредителей привлекает вода. Устраните любые протечки и почините капающие краны.

Если же вы не против использования химии, эксперты советуют редкие пестициды, нарушающие нервную систему тараканов. Также эффективна борная кислота (действует как яд при попадании в организм) и диатомовая земля (порошок из окаменевших водорослей, физически повреждающий вредителей).

