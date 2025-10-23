ТСН в социальных сетях

303
2 мин

Больше ни одного таракана: эксперты назвали самое дешевое и самое действенное средство

Существует простое домашнее средство из 4 ингредиентов, которое поможет их уничтожить.

Автор публикации
Дарья Щербак
Тараканы

Тараканы / © pixabay.com

Появление тараканов в доме не всегда означает, что на кухне грязно. Незваные гости часто переползают от соседей даже в идеально чистые квартиры. Поскольку эти вредители переносят болезни и быстро размножаются, действовать надо немедленно.

Об этом пишет Express.

Даже один таракан — это повод бить тревогу. Вредители не только отвратительны с виду, но и довольно вредны. На своих лапах они переносят возбудителей опасных болезней. А учитывая, как быстро они размножаются, промедление может привести к полному заражению дома.

«Рецепт-убийца» без химии

Для быстрого результата многие бегут в магазин за химическими препаратами. Однако эффективное, более безопасное и более дешевое средство можно приготовить дома. Для этого понадобятся всего четыре простых ингредиента.

Как приготовить порошок против тараканов:

  • 1 стакан бури;

  • 1 стакан кукурузной муки;

  • 0,5 стакана пшеничной муки;

  • Четверть стакана сахара.

Все компоненты следует тщательно смешать в миске. Сахар и мука привлекут вредителей, а буря — это смертельный для них яд.

Где применять средство

Готовый порошок нужно посыпать во всех местах, где чаще всего появляются тараканы. Обычно они находят приют в темных и теплых местах:

  1. за холодильником;

  2. в кухонных шкафах;

  3. под плитой;

  4. под умывальником.

Проходя через порошок, вредители начнут его есть и погибнут.

Как предотвратить возвращение тараканов

Чтобы вредители больше никогда не возвращались, важно перекрыть им доступ к пище, воде и тайнику.

  • Закройте щели. С помощью герметика тщательно закройте все щели в стенах, у труб и в плинтусах, особенно если вы подозреваете, что тараканы лезут от соседей.

  • Убирайте крошки. Даже мелкие остатки пищи привлекают тараканов. Перед сном всегда подметайте кухню и протирайте поверхности.

  • Устраните влагу. Вредителей привлекает вода. Устраните любые протечки и почините капающие краны.

Если же вы не против использования химии, эксперты советуют редкие пестициды, нарушающие нервную систему тараканов. Также эффективна борная кислота (действует как яд при попадании в организм) и диатомовая земля (порошок из окаменевших водорослей, физически повреждающий вредителей).

Напомним, существует простой домашний способ для чистки дивана от старых пятен и неприятных запахов. Для этого готовят раствор из 1 литра кипятка, 2 столовых ложек соды и 4 столовых ложек перекиси водорода. С помощью полотенца, обернутого вокруг обычной крышки, этим средством чистят обивку, что, по отзывам, помогает удалить даже такие сложные загрязнения, например пятна от кошачьей мочи.

303
