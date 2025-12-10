- Дата публикации
-
Больше ни одного затхлого запаха: два колпачка этих средств — и стиральная машина работает, будто новенькая
Если из стиральной машинки начал тянуть неприятный запах, не торопитесь бежать в магазин за дорогими специальными средствами. Чаще всего, если проблема возникла не давно, а лишь проявилась, ее можно устранить всего за один цикл стирки.
С наступлением холодов ситуация ухудшается: температура в квартире снижается, воздух становится менее подвижным, влажность повышается — и именно это создает идеальные условия для появления затхлого запаха. Даже включенное отопление не способно воспроизвести тот уровень вентиляции, который мы имеем в теплые месяцы, когда открытые окна и постоянное сквозняк дают технике хорошо просохнуть.
Особенно проблемной зона становится кухня или ванная, где и так прохладно. Влага накапливается в барабане, резиновых уплотнителях и трубках, не успевает испаряться и со временем начинает цвести. В этих местах появляется плесень, а вместе с ней — стойкий запах сырости, который может переходить даже на постиранные вещи.
На самом деле «пахнет» не вода, а продукты жизнедеятельности бактерий и грибков. Потому бороться нужно именно с ними. Хозяйки давно нашли простой способ, прекрасно очищающий машинку и нейтрализующий источник вони.
Как быстро избавиться от запаха из стиральной машинки
Возьмите колпачок от кондиционера — он идеально подходит как мерный стаканчик. Налейте туда один уксусный колпачок и один колпачок перекиси водорода, вылейте смесь в отсек для порошка и запустите стирку на температуре не ниже 60 °C.
Можно провести «пустой» цикл, но если хочется, бросьте внутрь несколько старых полотенец — так будет комфортнее психологически. Уксус и перекись вместе работают как антисептический и фунгицидный комплекс: они растворяют налет, угнетают плесень, бактерии и устраняют накопленные отложения, которые и создают вонь.
После завершения стирки оставьте дверцу и порошковый отсек полностью открытой — пусть машинка хорошо просохнет. Всего один такой цикл — и техника возвращает себе свежесть.