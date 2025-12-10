ТСН в социальных сетях

Больше ни одного затхлого запаха: два колпачка этих средств — и стиральная машина работает, будто новенькая

Если из стиральной машинки начал тянуть неприятный запах, не торопитесь бежать в магазин за дорогими специальными средствами. Чаще всего, если проблема возникла не давно, а лишь проявилась, ее можно устранить всего за один цикл стирки.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему стиральная машина воняет и что делать

Почему стиральная машина воняет и что делать / © pexels.com

С наступлением холодов ситуация ухудшается: температура в квартире снижается, воздух становится менее подвижным, влажность повышается — и именно это создает идеальные условия для появления затхлого запаха. Даже включенное отопление не способно воспроизвести тот уровень вентиляции, который мы имеем в теплые месяцы, когда открытые окна и постоянное сквозняк дают технике хорошо просохнуть.

Особенно проблемной зона становится кухня или ванная, где и так прохладно. Влага накапливается в барабане, резиновых уплотнителях и трубках, не успевает испаряться и со временем начинает цвести. В этих местах появляется плесень, а вместе с ней — стойкий запах сырости, который может переходить даже на постиранные вещи.

На самом деле «пахнет» не вода, а продукты жизнедеятельности бактерий и грибков. Потому бороться нужно именно с ними. Хозяйки давно нашли простой способ, прекрасно очищающий машинку и нейтрализующий источник вони.

Как быстро избавиться от запаха из стиральной машинки

Возьмите колпачок от кондиционера — он идеально подходит как мерный стаканчик. Налейте туда один уксусный колпачок и один колпачок перекиси водорода, вылейте смесь в отсек для порошка и запустите стирку на температуре не ниже 60 °C.

Можно провести «пустой» цикл, но если хочется, бросьте внутрь несколько старых полотенец — так будет комфортнее психологически. Уксус и перекись вместе работают как антисептический и фунгицидный комплекс: они растворяют налет, угнетают плесень, бактерии и устраняют накопленные отложения, которые и создают вонь.

После завершения стирки оставьте дверцу и порошковый отсек полностью открытой — пусть машинка хорошо просохнет. Всего один такой цикл — и техника возвращает себе свежесть.

