Больше никакой мороки: как почистить шторы, не снимая с карниза – неожиданный лайфхак

Как чистить шторы разных видов, не снимая их с карниза, как ухаживать за шторами, чтобы не приходилось часто стирать.

Шторы выполняют у нас дома декоративную и защитную функцию от солнца и дневного света. Но, согласитесь, сколько с ними мраки, когда их необходимо снимать, чтобы постирать. Но этим больше не стоит беспокоиться. Оказывается, есть способ почистить шторы, не снимая их с карнизов. Этот метод понравится всем, кто ценит свое время и не любит зря тратить усилия. Как почистить шторы, не снимая их с карниза читайте дальше.

Как правильно ухаживать за шторами, чтобы они не пачкались

Если правильно ухаживать за шторами, то можно не беспокоиться за идеальное состояние деликатных изделий и частую стирку. Есть несколько простых, но очень действенных способов сохранить шторы чистыми и хорошими без стирки. Среди них сухая чистка штор и тюля, которую нужно делать раз в неделю. Пятна от соков, жира или фломастера необходимо удалять сразу, а не через некоторое время. Проводить влажную очистку или стирку нужно только раз в несколько месяцев. Чтобы произвести чистку штор, нужно соблюдать несколько простых правил:

некоторые виды штор не любят влаги, поэтому их следует чистить только пылесосом или сухой мягкой щеткой.

чтобы не повредить дорогую и деликатную ткань, не нужно стирать шторы в стиральной машине, лучше воспользоваться парогенератором или пылесосом.

когда производится сухая чистка, не следует шторы снимать с карниза.

При выборе чистящих средств отдавайте предпочтение чистящим средствам, которые не содержат кислот, щелочей и растворителей.

инструментами для чистки должны быть мягкие мочалки, щекотливые щетки, не имеющие абразивных частиц, жестких деталей и ворса из пластмассы.

чтобы поддерживать чистоту занавесок, во время регулярной уборки нужно стряхивать с них пыль, чтобы она не накапливалась в складках.

Как постирать шторы, не снимая их с карниза

Перед тем, как воспользоваться таким способом чистки, следует обратить внимание на инструкцию производителя: можно ли чистить ткань влажным способом.

В этом деле вам поможет раствор хозяйственного мыла. Сначала нужно будет воспользоваться пылесосом. С помощью специальной насадки нужно пройтись по ткани штор, чтобы убрать из них пыль и грязь. Если нет специальной насадки, нужно включить самый низкий режим пылесоса, а на трубку намотать чистую влажную тряпку. Таким образом, трубка пылесоса не будет всасывать ткань занавесок.

После этого нужно сделать мыльный чистящий раствор: взять чистую теплую воду и натереть немного хозяйственного мыла. Хорошо размешайте мыло в воде, чтобы оно полностью растворилось, должна получиться почти прозрачная жидкость с небольшим количеством пены. Далее следует взять губку и смочить ее в растворе и нанести на шторы. Но очень мочить их не нужно, потому что так можно нанести вред ткани.

Как постирать тюль на кухне, не снимая с окна, если на ней жирные пятна

Этот лайфгак поможет тем, кто желает избавиться от пятен на кухонных занавесках быстро и без лишних хлопот. Ведь именно на кухне чаще всего возникает проблема с жиром, который оседает на шторы, мебель и ковры. Устаревшие жирные пятна из тюля очень трудно удалить даже во время машинной стирки. Мыльный раствор может также не справиться с этой сложностью.

Чтобы удалить устаревшие жирные пятна, можно использовать средство для мытья посуды. Так как он включает в себя частички, растворяющие жиры. Нанесите каплю моющего средства на пятно, после чего смойте влажной губкой.

Как почистить шторы пароочистителем

Если в доме есть парогенератор, его можно использовать для чистки штор от грязи, не снимая их с карниза. Нужно приподнять устройство к ткани на расстояние около 20 сантиметров и осторожно пройтись им по всей поверхности ткани. Таким способом вы не только очистите шторы от пыли, но и сможете освежить их, не применяя машинную стирку.

Но стоит учесть, что отпаривателем нельзя чистить шторы из деликатных тканей, шторы плиссе и бархатные занавески. Для всех остальных видов штор такой вариант отлично подойдет.

Как чистить рулонные шторы, римские, плиссе и тканевые занавески, не снимая их с карниза.

Как чистить шторы – ответ на этот вопрос зависит от вида материала и конструкции декора.

Как чистить рулонные шторы | Обычно рулонные изделия на окна имеют специальное покрытие, отталкивающее грязь от себя. Такие шторы можно не снимать с карниза, для чистки использовать обычный пылесос или влажную мыльную губку. Чтобы чистить рулонные шторы пылесосом, следует использовать насадку с мягким ворсом. Темные или устаревшие пятна можно легко удалить с помощью губки.

Обычно рулонные изделия на окна имеют специальное покрытие, отталкивающее грязь от себя. Такие шторы можно не снимать с карниза, для чистки использовать обычный пылесос или влажную мыльную губку. Чтобы чистить рулонные шторы пылесосом, следует использовать насадку с мягким ворсом. Темные или устаревшие пятна можно легко удалить с помощью губки. Как почистить римские шторы Эти шторы достаточно компактны, выглядят стильно и красиво. Их нужно чистить, не снимая с карниза. Выбор способа очистки зависит исключительно от материала, из которого сделаны эти шторы. Следует знать некоторые нюансы чистки таких занавесок. Если шторы изготовлены из бамбука и жгута, то их моют, а чистят с помощью пылесоса или мягкой тряпки способом сухой чистки. Если ткань плотная, то занавески проходят пароочистителем. Сложные пятна из штор можно выводить растворителем или ацетоном, но только если этот способ разрешен производителем. В противном случае агрессивными веществами не следует пользоваться, так как можно испортить изделие.

Эти шторы достаточно компактны, выглядят стильно и красиво. Их нужно чистить, не снимая с карниза. Выбор способа очистки зависит исключительно от материала, из которого сделаны эти шторы. Следует знать некоторые нюансы чистки таких занавесок. Если шторы изготовлены из бамбука и жгута, то их моют, а чистят с помощью пылесоса или мягкой тряпки способом сухой чистки. Если ткань плотная, то занавески проходят пароочистителем. Сложные пятна из штор можно выводить растворителем или ацетоном, но только если этот способ разрешен производителем. В противном случае агрессивными веществами не следует пользоваться, так как можно испортить изделие. Как почистить обычные тканевые шторы | Ткань таких штор не имеет защитного слоя, поэтому очень быстро загрязняется. Поэтому нельзя заменить полноценное мытье сухой чисткой. Но все же вернуть свежесть и чистоту тканевых занавесей поможет поэтапная чистка. Сначала ткань нужно аккуратно стряхнуть и почистить щеткой с мягким ворсом. Если на шторах есть пятна, то их можно вывести губкой и мыльным раствором. Когда нет сложных загрязнений или большого количества пыли, тогда отлично справится пароочиститель. Но стоит обратить внимание, что некоторые ткани не любят слишком много влаги, поэтому даже очень осторожная чистка может оставить следы на шторах.

Ткань таких штор не имеет защитного слоя, поэтому очень быстро загрязняется. Поэтому нельзя заменить полноценное мытье сухой чисткой. Но все же вернуть свежесть и чистоту тканевых занавесей поможет поэтапная чистка. Сначала ткань нужно аккуратно стряхнуть и почистить щеткой с мягким ворсом. Если на шторах есть пятна, то их можно вывести губкой и мыльным раствором. Когда нет сложных загрязнений или большого количества пыли, тогда отлично справится пароочиститель. Но стоит обратить внимание, что некоторые ткани не любят слишком много влаги, поэтому даже очень осторожная чистка может оставить следы на шторах. Как почистить шторы плиссе. Это японские шторы, напоминающие веер. Обычно такие изделия покрываются специальным раствором, отталкивающим грязь. Эти шторы не любят агрессивные чистящие средства, их также нельзя стирать в машинке. Их следует чистить мягкой тканью или губкой, если есть загрязнение от насекомых или пыли, можно пройтись влажным ватным тампоном.

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