Больше никакой воды: как варить картофель, чтобы он имел кремовую текстуру и насыщенный вкус

Как сварить картошку, чтобы она была очень вкусной / © www.freepik.com/free-photo

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Вареный картофель на воде — это универсальное блюдо, которое сочетается со многими другими продуктами. Однако он имеет нейтральный и пресный вкус, который быстро надоедает. Но профессиональные повара знают, как превратить его в изысканное ароматное блюдо, которое будет смаковать всей семье.

Как варить картофель, чтобы он имел кремовую текстуру и необычайный вкус

Чтобы обычный вареный картофель был очень вкусным, профессиональные повара рекомендуют варить его в мясном бульоне. Чтобы приготовить бульон для варки картофеля, лучше брать курятину, можно говядину или овощи для диетического варианта.

Для куриного бульона возьмите любую часть тушки, добавьте морковь, лук, сельдерей и ветку укропа или петрушки. Также нужно добавить приправы. Классический набор для бульона содержит соль, перец горошком, лавровый лист и душистый перец. Варить бульон следует на медленном огне, чтобы он получился насыщенным и ароматным.

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Когда бульон будет готов, процедите его, чтобы убрать кости, пряности и овощи. Затем положите в бульон порезанный картофель. Время приготовления зависит от размера кусочков, обычно хватает 15-20 минут. Картофель впитает ароматы бульона, приобретет кремовую текстуру и будет иметь насыщенный вкус.

Этот метод варки картофеля имеет ряд преимуществ.

Неповторимый вкус. Картофель становится намного вкуснее и ароматнее, чем приготовленный на воде.

Питательность. Бульон обогащает картофель полезными веществами, которые отдает ему курятина.

Экономия времени и энергии. Можно приготовить больше бульона, чтобы хватило для супа или соуса.