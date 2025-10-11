- Дата публикации
Больше никакого трения: как почистить даже самую грязную микроволновку
Если ваша микроволновка покрылась засохшим жиром, не торопитесь покупать дорогую химию.
Вернуть технике идеальный блеск можно в считанные минуты с помощью копеечных средств, которые точно есть на каждой кухне.
Об этом пишет Simply Recipes.
Грязная микроволновка — это не только неэстетично, но и опасно. Остатки пищи и жира могут стать средой для размножения бактерий, а также вызывать неприятный запах во время разогрева пищи. Регулярная чистка обеспечивает гигиеничность и продлевает срок службы прибора.
Способ 1: магия лимонного пара
Этот метод идеально подходит для удаления грязи и придания приятному цитрусовому аромату.
Возьмите стеклянную или керамическую миску, подходящую для микроволновки.
Налейте в нее стакан воды.
Добавьте сок половины лимона или просто положите в воду несколько ломтиков.
Поставьте миску в микроволновку и включите ее на полную мощность на 3-5 минут, чтобы вода закипела и образовался пар.
После отключения не открывайте дверцу еще 5 минут — позвольте паре сделать свое дело.
Осторожно извлеките миску и протрите внутренние стенки микроволновки губкой или тряпкой. Грязь и жир будут отходить без всяких усилий.
Способ 2: мощная альтернатива с уксусом
Если под рукой не оказалось лимона, на помощь придет обычный столовый уксус, отлично растворяющий жир.
Налейте в миску стакан воды.
Добавьте 2 столовых ложки уксуса и размешайте.
Поставьте раствор в микроволновку и включите на 3 минуты полную мощность, чтобы он закипел.
Оставьте дверцу закрытой на 5 минут после завершения работы.
Протрите все поверхности — результат вас приятно удивит.
