Больше никакого трения: как почистить даже самую грязную микроволновку

Вернуть технике идеальный блеск можно в считанные минуты с помощью копеечных средств, которые точно есть на каждой кухне.

Об этом пишет Simply Recipes.

Грязная микроволновка — это не только неэстетично, но и опасно. Остатки пищи и жира могут стать средой для размножения бактерий, а также вызывать неприятный запах во время разогрева пищи. Регулярная чистка обеспечивает гигиеничность и продлевает срок службы прибора.

Способ 1: магия лимонного пара

Этот метод идеально подходит для удаления грязи и придания приятному цитрусовому аромату.

Возьмите стеклянную или керамическую миску, подходящую для микроволновки.

Налейте в нее стакан воды.

Добавьте сок половины лимона или просто положите в воду несколько ломтиков.

Поставьте миску в микроволновку и включите ее на полную мощность на 3-5 минут, чтобы вода закипела и образовался пар.

После отключения не открывайте дверцу еще 5 минут — позвольте паре сделать свое дело.

Осторожно извлеките миску и протрите внутренние стенки микроволновки губкой или тряпкой. Грязь и жир будут отходить без всяких усилий.

Способ 2: мощная альтернатива с уксусом

Если под рукой не оказалось лимона, на помощь придет обычный столовый уксус, отлично растворяющий жир.

Налейте в миску стакан воды. Добавьте 2 столовых ложки уксуса и размешайте. Поставьте раствор в микроволновку и включите на 3 минуты полную мощность, чтобы он закипел. Оставьте дверцу закрытой на 5 минут после завершения работы. Протрите все поверхности — результат вас приятно удивит.

