Больше никакого трения: как почистить даже самую грязную микроволновку

Если ваша микроволновка покрылась засохшим жиром, не торопитесь покупать дорогую химию.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Микроволновка

Микроволновка / © Credits

Вернуть технике идеальный блеск можно в считанные минуты с помощью копеечных средств, которые точно есть на каждой кухне.

Об этом пишет Simply Recipes.

Грязная микроволновка — это не только неэстетично, но и опасно. Остатки пищи и жира могут стать средой для размножения бактерий, а также вызывать неприятный запах во время разогрева пищи. Регулярная чистка обеспечивает гигиеничность и продлевает срок службы прибора.

Способ 1: магия лимонного пара

Этот метод идеально подходит для удаления грязи и придания приятному цитрусовому аромату.

  • Возьмите стеклянную или керамическую миску, подходящую для микроволновки.

  • Налейте в нее стакан воды.

  • Добавьте сок половины лимона или просто положите в воду несколько ломтиков.

  • Поставьте миску в микроволновку и включите ее на полную мощность на 3-5 минут, чтобы вода закипела и образовался пар.

  • После отключения не открывайте дверцу еще 5 минут — позвольте паре сделать свое дело.

  • Осторожно извлеките миску и протрите внутренние стенки микроволновки губкой или тряпкой. Грязь и жир будут отходить без всяких усилий.

Способ 2: мощная альтернатива с уксусом

Если под рукой не оказалось лимона, на помощь придет обычный столовый уксус, отлично растворяющий жир.

  1. Налейте в миску стакан воды.

  2. Добавьте 2 столовых ложки уксуса и размешайте.

  3. Поставьте раствор в микроволновку и включите на 3 минуты полную мощность, чтобы он закипел.

  4. Оставьте дверцу закрытой на 5 минут после завершения работы.

  5. Протрите все поверхности — результат вас приятно удивит.

Напомним, эксперт по экоуборке посоветовала простой и копеечный способ обновить ковер. По ее словам, для удаления неприятных запахов и грязи нужно вечером обильно посыпать ковер обычной пищевой содой, оставить ее на ночь, а утром тщательно пропылесосить.

Сода действует как природный абсорбент, который впитывает загрязнение, возвращая ковру свежесть без использования химии и усилий.

