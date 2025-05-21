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Больше никакой вони в холодильнике: полезный лайфхак с обычной губкой
Воспользуйтесь этими подручными средствами и вам не придется мыть холодильник — неприятный запах исчезнет через несколько минут.
Сообразительные хозяйки уже давно придумали кучу методов для того, чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, не моя его полностью. И радостно поделились своими секретами, которые помогут за несколько минут решить эту надоедливую проблему.
Полезный лайфхак с губкой: как надолго избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Обычные поролоновые губки для посуды могут оказаться эффективным средством против неприятного запаха в холодильнике, как пишет ресурс gazeta.ua. Благодаря пористой структуре они хорошо впитывают посторонние ароматы. Просто разложите по одной сухой губке на каждую полку — в холодильнике и морозильной камере. Для поддержания эффекта меняйте их раз в два месяца.
Этот обычный способ поможет скоро нейтрализовать запахи и сохранить свежесть снутри холодильника. И вам не придется мыть бытовой прибор полностью.
Какие еще простые и действенные способы, чтобы избавиться от запаха в холодильнике
Сода. Поставьте открытую банку, стакан или блюдце с пищевой содой на одну из полок холодильника. Продукт обладает антибактериальными и абсорбирующими свойствами, поэтому хорошо поглощает запахи и предотвращает размножение бактерий, которые являются причиной появления вони. Менять соду нужно раз в месяц.
Кофе. Горстка сухого молотого кофе или остатки после варки также впитывают неприятные ароматы. Поместите его в небольшую открытую емкость и поставьте в холодильник. Свежий аромат кофе быстро перебьет неприятный запах.
Активированный уголь. Размельчите несколько таблеток активированного угля, насыпьте в блюдце и поставьте в холодильник. Это природный абсорбент, эффективно нейтрализующий даже стойкие неприятные запахи. Изменяйте уголь каждые 2-3 недели.