Больше никакой воды: как варить картофель, чтобы он имел кремовую текстуру и насыщенный вкус

Как вкусно приготовить картофель / © pixabay.com

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Большинство хозяек привыкли варить картофель в обычной воде. Однако профессиональные повара все чаще отказываются от этого способа. Они советуют использовать овощной или костный бульон, ведь именно он придает картофелю более насыщенный вкус, приятный аромат и кремовую текстуру.

Почему не стоит варить картофель в обычной воде

Обычная вода практически не придает картофелю вкуса. Напротив, при варке часть крахмала и ароматических веществ переходит в отвар. Поэтому даже качественный картофель может казаться пресным.

Если вместо воды использовать овощной или костный бульон, клубни постепенно впитывают его аромат. В результате картофель становится более насыщенным, сочным и буквально тает во рту.

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Какой бульон выбрать

Для легкого и универсального блюда лучше подойдет овощной бульон. Его можно приготовить из моркови, лука, сельдерея, корня петрушки и лаврового листа. Такой вариант отлично подчеркивает естественный вкус картофеля.

Если же требуется более выразительный и насыщенный вкус, следует выбирать костный бульон. Он придает блюду глубокий аромат и делает текстуру особенно кремовой. Именно этот способ часто используются в ресторанах для приготовления гарниров.

Как правильно варить картофель

Очищенные или хорошо вымытые клубни нужно положить в кастрюлю и залить горячим бульоном так, чтобы он слегка покрывал картофель. Не нужно использовать слишком много жидкости. Во время приготовления часть бульона испарится, а остальная насытит картошку вкусом.

Варить следует на небольшом огне под крышкой до мягкости. В конце приготовления можно дать картофелю постоять несколько минут в горячем бульоне, так он станет еще более нежным.

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Какие специи сделают блюдо еще вкуснее

Во время варки в бульон можно добавить несколько зубчиков чеснока, веточку тимьяна или розмарина, лавровый лист, несколько горошин черного перца или свежий укроп. Все эти ингредиенты постепенно отдадут свой аромат картофелю, сделав его гораздо вкуснее без сложных кулинарных приемов.

С чем подавать такой картофель

После приготовления достаточно добавить небольшой кусочек сливочного масла или сметаны, посыпать свежей зеленью или зеленым луком. Такой картофель станет отличным гарниром к мясу, рыбе, грибам или овощным блюдам.

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