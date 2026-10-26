Больше никогда не выбрасывайте крышки от банок: 5 полезных идей для использования

Что сделать из использованных крышек из-под консервации / © pixabay.com

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Металлические крышки от банок могут быть полезны даже после того, как запасы варенья, солений или соуса закончились. Вместо того, чтобы отправлять в мусорку, их можно превратить в полезные вещи для дома, творчества и сада. Предлагаем несколько способов повторного использования крышек — от подставок до садовых табличек. Вот пять идей, которые легко воплотить своими руками без значительных затрат.

Оригинальные подставки для чашек

Широкие металлические крышки можно превратить в необычные подставки для чашек с чаем или кофе. Чтобы они не царапали поверхность стола, приклейте снизу кусочек пробки, фетра или плотной ткани.

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Наружную часть можно покрасить краской для металла, украсить рисунком или оклеить декоративной бумагой. Такие подставки будут подходить для кухни, дачи или рабочего стола. Главное, дать покрытию полностью высохнуть, прежде чем пользоваться изделием.

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Организуйте мелочи в ящиках

Крышки от банок могут стать маленькими органайзерами для вещей, которые постоянно теряются. В них удобно хранить пуговицы, шпильки, бусины, канцелярские скрепки, шурупы и другие мелкие предметы.

Для этого достаточно вымыть крышки, высушить и разложить в ящике или на рабочем столе. Если хотите сделать систему хранения более удобной, отметьте каждую емкость наклейкой. Так мелочи всегда будут на своем месте, а не будут рассыпаться по всему ящику.

Таблички для огорода и цветника

Если выращиваете зелень, овощи или цветы, крышки можно использовать для маркировки грядок и горшков. На внутренней стороне напишите название растения водостойким маркером, а саму крышку прикрепите к деревянной палочке или другому устойчивому основанию.

Такие таблички помогут не перепутать рассаду, сорта помидоров, базилик или петрушку. Для улицы лучше выбирать устойчивую к влаге надпись и время от времени проверять, не стерлась ли маркировка.

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Магниты для холодильника

Из старых крышек можно сделать оригинальные магниты для кухни. Выберите крышку без ржавчины и острые поврежденные края, приклейте к ее внешней стороне небольшую фотографию, декоративный рисунок или вырезку из бумаги. С оборотной стороны закрепите магнит, используя соответствующий клей.

Так можно оформить небольшую коллекцию семейных фотографий, создать тематический декор или сделать недорогой подарок своими руками. Для безопасного использования проверьте, чтобы магнит надежно держался, особенно, если дома есть маленькие дети.

Декоративные подвески для сада

Металлические крышки разного размера можно использовать для создания подвесного декора на балконе, террасе или в саду. Покрасьте их в разные цвета, нанесите узоры и соедините крепким шнуром или проволокой в вертикальную композицию.

Чтобы придать изделию индивидуальности, можно использовать несколько крышек с разными рисунками или соединить их с деревянными бусинами. Подвеску лучше размещать в защищенном от сильного ветра месте, а перед работой убедиться, что на металле нет острых краев.

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