Как правильно сварить гречку / © unsplash.com

Реклама

Приготовить ее может каждый — это не сложно. Но вот сделать так, чтобы от обычной гречки нельзя было оторваться, для этого существуют несколько простых, но действенных секретов от опытных поваров.

Важно правильно промыть крупу

Именно от этого зависит его вкус. Пропускать этот этап — это ошибка.

Промывать гречку необходимо не только из-за возможного мусора (хотя иногда на дне пакета можно найти несколько неприятных частиц). Главная цель — избавиться от пыли, которая оседает на зернах и может повлиять на вкусовые качества.

Реклама

Лучше промывать ее теплой водой, но не горячей. Это позволит избежать того, чтобы пылинки не прилипали к зернам и не “приваривались”. Если же мы хотим немного осветить темную гречку или считаем ее более полезной, можно воспользоваться хитростью.

Промытую гречку заливаем холодной водой, доводим до кипения, варим 30-40 секунд и сливаем воду. Она будет темной — это не мусор, а результат обжаривания. После этого гречка получится нежной, сохранит аромат и не потеряет своей рассыпчатости.

Еще один способ — замочить гречку. Это значительно повысит ее полезность: активируется фермент фитаза, разлагающий фитиновую кислоту, имеющуюся в крупе. Конкретно эта кислота понижает доступность минералов и витаминов. Для эффективного замачивания нужно 4-5 часов и немного лимонного сока — столовая ложка на 200-250 мл воды. Иногда используют винный или яблочный уксус.

Гречку нужно обжарить перед варкой

Именно от этого зависит и вкус, и польза — речь не о замоченной гречке, а об обычной.

Реклама

Обжариваем гречку, чтобы она стала еще более ароматной, яркой, с выразительным ореховым вкусом. При обжаривании открываются поры зерен, и они начинают выделять гречневое масло.

Такой процесс помогает крупе лучше распариваться, хорошо впитывать масло или пряности, если их добавляем. Кроме того, обжаренная гречка получается более рассыпчатой — зерно к зерну. Она не будет однородной, как разваренная каша, хотя некоторые любят и такой вариант.

Чтобы приготовить гречку, можно просушить промытую крупу на сковородке, постоянно помешивая лопаткой.

Далее есть два варианта: либо прокалить ее на сковороде до легкого аромата, либо обжарить в растительном масле (1-2 ст. л. на среднюю порцию гречихи). Также можно использовать сливочное масло.

Реклама

Обжаривать нужно 3-4 минуты на среднем огне без крышки, часто помешивая, чтобы гречка не варилась, а именно обжаривалась равномерно со всех сторон, не пригорая.

Первый вариант более полезный, второй — придает больше вкуса. Но следует помнить: как и любые жареные блюда, такой вариант не будет подлинно диетическим.

Основная ошибка — это жарить гречку на сильном огне и долго. Она может пригореть, стать жесткой и горькой на вкус, а также потерять свои полезные свойства, как и все сильно жареные продукты. После такого отваривания гречка может стать “сухой”.

Не забывайте правильно заливать крупу водой

Существует немало споров по поводу того, какой водой лучше заливать крупы: холодной или горячей. Всё зависит от того, какой результат мы хотим получить.

Реклама

Если желаем рассыпчатую, сухую гречку , то лучше не заливать ее горячей водой , а опустить в кипящую подсоленную воду. Так крахмал быстро “заварится”, и зерна снаружи останутся плотными, а внутри разварятся.

Если хотим более мягкую, однородную гречку (“разваренную”), то лучше заливать ее холодной водой.

Ошибка, которую часто совершают: варить малое количество гречки в большой кастрюле или большой объем в маленькой, где крупа едва помещается.

В любом случае вода будет быстро выкипать, придется добавлять еще, а пара не будет достаточно — гречка получится менее вкусной, рассыпчатой, сухой или даже переваренной.

Какая пропорция воды? Самые распространенные — это 1:2: одна часть гречки и две части воды. Или же крупа должна быть покрыта водой на “два пальца”.

Лучше не подсматривать под крышку, чтобы не выпустить пару. Если вода начала выкипать, добавлять лучше кипяток, аккуратно поливая крупу, и снова стараться не перемешивать.

Реклама

После приготовления полезно добавить кусочек сливочного масла, накрыть гречку и оставить на 20-30 минут. Тепло и пар сделают ее особенно вкусным, рассыпчатым и красивым, с зернышком до зернышка.