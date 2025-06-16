Больше вреда, чем пользы: какие рыбные консервы лучше никогда не покупать

Не все консервы одинаково полезны / © Pixabay

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Рыбные консервы — популярный ингредиент во многих блюдах. Но некоторые из этих продуктов на самом деле не так полезны, как мы привыкли думать. Кроме Омега-3, рыба может содержать и тяжелые металлы, особенно если она выловлена в неположенных местах или выращена ненадлежащим образом на ферме.

Рыба в масле

Рыбные консервы в масле часто оказываются в списке проблемных продуктов. Они могут содержать бесполезное масло низкого качества, а сама рыба может быть испорчена или не отвечать стандартам свежести. Кроме того, хранение рыбы в консервных банках может способствовать возникновению токсинов в результате контакта с металлом, особенно если есть повреждения.

Атлантический лосось

Атлантического лосося всегда выращивают на фермах, поскольку он почти исчез в дикой природе. Такой лосось является плохим выбором из-за использования антибиотиков, токсинов и загрязнения водных путей, где выращивают эту рыбу.

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Тунец в консервах

Консервированный тунец, несмотря на свою популярность и высокую питательную ценность (богат белком и Омега-3), также вызывает беспокойство. Международные природоохранные организации, такие как Greenpeace, еще в 2015 году указывали на то, что значительная часть тунца на рынке США происходит из неустойчивых и разрушительных источников, и можно предположить, что в Украине ситуация не лучше.

Основная проблема, связанная с тунцом, — это риск накопления ртути. Тунец, особенно крупные и старые особи, как хищная рыба, может накапливать в себе тяжелые металлы. Диетологи советуют беременным женщинам и детям вообще воздержаться от употребления тунца и других хищных рыб (акула, рыба-меч). Для остальных потребителей рекомендуется ограничить потребление тунца в несколько раз в месяц.

Как выбрать полезные рыбные консервы

Эксперты отмечают, что большинство рыбных консервов могут быть здоровыми, но некоторые более питательными и содержат меньше добавленных ингредиентов и загрязняющих веществ.

Упакована в воде или оливковом масле первого отжима

Низкое содержание натрия

С меньшим содержанием ртути

Дикий или безопасный отлов

Безопасно ли каждый день есть рыбные консервы

Рыбные консервы рекомендуются не только часть здорового питания, но и в умеренных количествах. Эксперты отмечают, что некоторым людям безопасно каждый день есть рыбные консервы с низким содержанием ртути. Рекомендуемое потребление морепродуктов составляет не более 340 г в неделю. Лучше всего варьировать тип морепродуктов, которые вы едите во избежание потенциального воздействия ртути и загрязнителей окружающей среды.

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Раньше мы писали, какие полезные консервированные продукты следует хранить в амбаре. Больше об этом читайте в новости.