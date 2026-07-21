Большие и сладкие: что нужно сделать с кустами томатов прямо сейчас, чтобы получить наилучший урожай

Помидоры требуют внимания, чтобы порадовать крупными спелыми плодами. / © pixabay.com

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Известный садовый эксперт и автор популярного блога под псевдонимом Ish поделился со своими подписчиками действенными советами по правильному уходу за помидорами в летний период.

Как стимулировать рост растений и заставить недозрелые плоды быстро краснеть, он рассказал TikTok.

«Если на ваших кустах появилось много помидоров, но они упрямо остаются зелеными, возможно, вы допускаете несколько мелких ошибок. Однако не беспокойтесь, это очень легко исправить», — успокаивает специалист.

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Вода и специальное меню для кустов

Прежде блоггер советует обеспечить растениям обильный и регулярный полив. В период летнего зноя увлажнять землю под томатами нужно ежедневно, чтобы не допустить опасного пересыхания корневой системы.

«Вы же не хотите, чтобы почва пересохла, особенно в период плодоношения, ведь это существенно замедлит рост и, что хуже, заставит плоды трескаться», — отмечает эксперт.

Что касается питания, то лучшим выбором станет специальное комплексное удобрение для томатов, богатое калием и фосфором. Обычно такую процедуру проводят раз в две недели: поливают раствором непосредственно почву у корня растения и избегают попадания на листья. Однако если ваши плоды слишком долго остаются зелеными, частоту подкормки можно смело увеличить до одного раза в неделю.

Доступ к солнцу и удаление лишнего

Чтобы помочь плодам созреть, огородникам также нужно критически оценить, сколько солнечного света получает каждый куст. Солнечные лучи не только жизненно необходимы для существования растения, но и работает как главный катализатор процесса покраснения томатов.

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Именно поэтому специалист рекомендует безжалостно отщипывать те стебли и листья, которые загораживают свет к ветвям с плодами. Такое прореживание куста также улучшает циркуляцию воздуха, что надежно защищает урожай от появления болезней во время влажной погоды.

«Прореживание помогает сохранить энергию растения, которое напрасно тратится на эти лишние побеги, и направить его непосредственно в плоды, что для нас абсолютно идеальный вариант», — объясняет автор ролика.

Правильная стратегия в конце сезона

Когда сезон сбора урожая будет медленно подходить к концу, владельцам участков следует быть особенно внимательными к своим грядкам. Если на кустах висит смесь из крупных и совсем мелких зелёных плодов, необходимо вовремя вмешаться в этот процесс.

Эксперт советует не бояться обрывать малейшие недозрелые помидоры, которые уже не успеют вырасти. Это хитрое действие отнимет питательную энергию у мелких завязей и позволит большим плодам получить все необходимые ресурсы для окончательного созревания.

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Напомним, помидоры являются одними из самых жаждущих растений в летнем огороде. В периоды сильной жары полив помидоров в неправильное время суток может принести больше вреда, чем пользы, и правильный полив имеет решающее значение для здоровья и долголетия ваших томатов.

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