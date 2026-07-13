Большинство даже не догадывается: девять устройств, которые можно без проблем зарядить от обычного пауэрбанка

Что можно зарядить от пауэрбанка / © pexels.com

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Если правильно подобрать мощность и подходящий кабель, пауэрбанк станет универсальным источником питания для разной электроники.

Что можно зарядить от пауэрбанка

Планшет

Практически все современные планшеты поддерживают подзарядку от пауэрбанка. Единственное условие — внешний аккумулятор должен иметь достаточную емкость и силу тока. Если устройство поддерживает технологию быстрой зарядки, следует убедиться, что пауэрбанк также совместим с ней.

Ноутбук

Многие не знают, но некоторые ноутбуки также можно заряжать от пауэрбанка. Для этого требуется модель с поддержкой USB-C Power Delivery (PD) и достаточной выходной мощностью — обычно от 45 до 100 Вт в зависимости от требований ноутбука. Обычные бюджетные пауэрбанки для такой задачи не подходят.

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Беспроводные наушники

Кейсы беспроводных наушников потребляют минимум энергии, поэтому даже компактного пауэрбанка хватит на десятки циклов зарядки. Это особенно удобно во время путешествий или длительных поездок.

Смартчасы и фитнес-браслет

Умные часы и фитнес-трекеры также легко заряжаются от портативного аккумулятора. Благодаря небольшой емкости батареи процесс занимает немного времени.

Bluetooth-колонка

Если вы отправляетесь на природу или отдых, пауэрбанк поможет продолжить работу портативной колонки. Большинство современных моделей поддерживают подзарядку через USB.

Электронная книга

Ридеры известны своей автономностью, однако даже нуждаются в подзарядке. Пауэрбанк позволит не беспокоиться о доступе к розетке во время поездки.

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Фотоаппарат

Некоторые цифровые камеры можно заряжать напрямую через USB. Если же такой функции нет, потребуется отдельное зарядное устройство, которое можно подключить к пауэрбанку.

Портативная игровая консоль

Nintendo Switch, Steam Deck и другие современные портативные консоли поддерживают зарядку через USB-C. Однако для быстрого пополнения заряда желательно использовать пауэрбанк с поддержкой Power Delivery.

Wi-Fi-роутер

При отключении электроэнергии отдельные модели роутеров могут работать от пауэрбанка через специальный кабель-переходник. Это поможет сохранить доступ в интернет даже во время блэкаутов.

На что обратить внимание перед зарядкой

Чтобы не повредить технику, важно учитывать характеристики пауэрбанка. Перед использованием проверьте:

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выходную мощность;

поддержку USB-C Power Delivery или Quick Charge;

совместимость с вашим устройством;

качество кабеля для подзарядки.

Эти параметры определяют, сможет ли внешний аккумулятор безопасно и эффективно зарядить конкретный гаджет.

FAQ

Можно ли зарядить ноутбук от пауэрбанка?

Да, но только при условии, что ноутбук поддерживает подзарядку через USB-C, а пауэрбанк имеет достаточную мощность (обычно от 45 Вт) и поддерживает стандарт Power Delivery.

Что можно зарядить от пауэрбанка, кроме телефона?

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Кроме смартфона от пауэрбанка можно заряжать планшеты, смартчасы, беспроводные наушники, Bluetooth-колонки, электронные книги, фотоаппараты, портативные игровые консоли, отдельные модели ноутбуков и даже некоторые Wi-Fi-роутеры при наличии совместимого кабеля и соответствующих технических характеристик.

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