Большинство делает это неправильно: эксперты назвали лучшее средство от желтых пятен на подушке

Подушки / © Pexels

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Желтые пятна на подушках — распространенная проблема, особенно летом. Эксперты по уборке объяснили, какое недорогое средство помогает эффективно очистить ткань и почему популярные домашние методы не всегда дают желаемый результат.

Об этом пишет «Egeszseg Kalauz».

Специалисты объясняют, что пожелтение не возникает за одну ночь. Со временем подушка впитывает пот, кожный жир, влагу, остатки косметики и слюну, которые проникают в ткань и окисляются. Именно этот процесс и приводит к появлению характерных желтых пятен.

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Какое средство рекомендуют эксперты

По словам британской экспертки по уборке Линси Кромби, эффективным способом борьбы с загрязнениями может стать 3% перекись водорода.

Специалисты рекомендуют смешать перекись с водой в равных пропорциях, нанести на пятно раствор на 10–15 минут, после чего осторожно потереть мягкой щеткой или тканью и постирать подушку в соответствии с рекомендациями производителя.

В то же время, для цветных или деликатных тканей советуют сначала протестировать средство на незаметном участке, поскольку перекись может обесцвечивать материал.

Несмотря на распространенное мнение, хлорный отбеливатель не всегда подходит для очищения подушек.

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Эксперты объясняют, что он может вступать в реакцию с белками, содержащимися в поте и кожном жире, поэтому желтые пятна иногда становятся еще заметнее. Кроме того, хлор способен повреждать волокна ткани и сокращать срок службы изделия.

Как предотвратить появление новых пятен

Чтобы подушка дольше оставалась чистой, специалисты советуют использовать защитный чехол на молнии, регулярно стирать наволочки и подушку, если это позволяет производитель.

Также рекомендуется ложиться спать только с сухими волосами, ведь лишняя влага способствует появлению пятен и неприятному запаху.

Эксперты отмечают, что даже тщательный уход не делает вечной подушку. Если после стирки она остается деформированной, имеет стойкий неприятный запах или пятна не исчезают, следует задуматься о ее замене. Большинство подушек рекомендуют обновлять каждые 1–2 года, а модели с эффектом памяти примерно раз в 2–3 года.

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Напомним, для очистки подушек, одеял, покрывал и матрасов можно использовать домашнюю «сухую» пену. Для его приготовления смешивают кальцинированную соду, кислородный отбеливатель, кипяток, холодную воду и средство для мытья посуды. Пену наносят губкой, втирают в ткань и сразу снимают грязь сухим полотенцем. Метод не переувлажняет вещи, позволяет быстро высушить их и не нуждается в химчистке.

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