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Многие люди сменяют постельное белье только тогда, когда оно теряет свежий вид. Однако специалисты отмечают: ориентироваться только на внешнюю чистоту не стоит. Во время сна ткань накапливает пот, частицы кожи, природный жир, остатки косметики и пыль, что создает благоприятные условия для размножения пылевых клещей и микроорганизмов.

Как часто нужно стирать постельное белье — разбираемся в материале ТСН.ua.

Как часто следует стирать постельное белье

По рекомендациям специалистов по сну, большинству людей достаточно стирать простыни и наволочки один раз в неделю. Такой график помогает предотвратить накопление загрязнений, аллергенов и пылевых клещей, которые могут ухудшать качество сна и вызвать раздражение кожи.

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Если же человек не пользуется кроватью каждый день, интервал между стирками можно увеличить до двух недель. В то же время, специалисты отмечают, что превышать этот срок нежелательно.

Когда постель нужно стирать чаще

Есть ситуации, когда обычного еженедельного ухода недостаточно. Специалисты советуют стирать белье каждые три-четыре дня, если:

вы сильно потеете во время сна; в постели спят домашние животные; имеете сезонную аллергию или астму; недавно перенесли вирусное заболевание; есть склонность к акне или раздражению кожи.

В теплое время года также следует сократить интервал между стирками. Из-за жары человек больше потеет, а ткань скорее накапливает влагу, пыльцу растений и загрязнение.

Почему не стоит откладывать стирку

Во время ночного отдыха организм постоянно выделяет влагу и жир. Кроме этого, на ткани остаются отмершие клетки кожи. Конкретно они являются главным источником питания для пылевых клещей.

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Хотя эти микроскопические организмы не кусают людей, продукты их жизнедеятельности могут провоцировать аллергические реакции, заложенность носа, зуд глаз и обострение астмы у чувствительных людей. Регулярная стирка значительно уменьшает количество таких аллергенов.

Кроме того, чистая постель помогает снизить риск появления высыпаний на коже, поскольку на ткани не скапливаются бактерии, косметические средства и кожный жир.

Как правильно стирать постельное белье

Перед стиркой следует внимательно ознакомиться с информацией на ярлыке изделия. Именно изготовитель определяет максимально допустимую температуру воды для конкретного типа ткани.

Хлопковое белье обычно можно стирать в более горячей воде, тогда как лен, шелк или бамбук нуждаются в более деликатном режиме. Для большинства комплектов рекомендуется использовать обычное моющее средство без излишка агрессивных отбеливателей.

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Еще один важный совет — не перегружать стиральную машину. Если барабан заполнен слишком плотно, ткань очищается менее эффективно и загрязнения могут оставаться в волокнах.

Как часто нужно стирать другие постельные принадлежности

Эксперты советуют придерживаться примерно такого графика:

наволочки — один раз в неделю или чаще жирной кожи;

пододеяльник — раз в две-четыре недели;

одеяла — примерно каждые два-три месяца;

подушки (если это позволяет производитель) — раз в четыре-шесть месяцев.

Если в доме есть домашние животные или кто-то из членов семьи страдает аллергией, эти сроки желательно сократить.

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