Большинство делает это неправильно: как использовать кондиционер для белья в стиральной машине

Кондиционер для белья – это одно из тех средств для стирки, о которых часто забывают. Более того, если использовать его неправильно, можно даже испортить вещи.

Решель Баланзат, основательница услуги прачечной JULIETTE и эксперт по стирке, объясняет, что из самого названия кондиционер (смягчитель) для белья можно понять, для чего используют это средство. С ним ваш шерстяной свитер станет более мягким, а кухонные полотенца более приятными на ощупь.

Однако, говорит она, кондицион не нужно добавлять не каждый раз во время стирки. Дело в том, что этот продукт покрывает белье узким слоем, чтоб сделать материал более гибким. А это может сделать некоторую одежду неприятно масляной. Более того, следует добавлять правильное количество кондиционера, чтобы он, в паре с другими стиральными средствами, работал именно так, как вам нужно.

Когда используем кондиционер для белья

Эксперты не рекомендуют использовать кондиционер для белья, если вы очищаете вещи, впитывающие пот, обладают водоотталкивающими или огнестойкими свойствами. Это связано с тем, что химическое покрытие будет блокировать правильную работу волокон. Поэтому кондиционер лишний, если вы стираете полотенца или тряпки из микрофибры.

А еще это средство не следует использовать для вещей из эластана, потому что оно будет разрушать способность материала отводить влагу и растягиваться.

Лучше всего кондиционер работает с волокнами, которые могут повредиться при обычном цикле стирки, особенно с натуральными тканями. К примеру, хлопок или лен поглощают много воды, из-за чего могут испортиться в машинке. Поэтому во время стирки таких деликатных тканей как хлопок всегда выбирайте специальный кондиционер.

Сколько кондиционера использовать

Поскольку это средство смазывает и кондиционирует волокна тканей, то нужно добавлять количество, которое будет пропорционально объему вещей. Поэтому всегда дозируйте кондиционер в зависимости от размера загрузки. Большинство изготовителей добавляют мерный колпачок с соответствующими пометками, которые помогут разобраться с продуктом.

Как правильно использовать кондиционер для белья в стиральной машине

Очень важно добавлять кондиционер на правильной стадии цикла стирки во избежание ее вымывания из ткани. Эксперты рекомендуют заливать это средство уже во время цикла полоскания.

Очень важно, чтобы он не добавлялся вместе с моющим средством, в противном случае его эффект будет испорчен.

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