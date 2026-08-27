Большинство делает это неправильно: какие продукты нужно хранить вверх дном

Кетчуп / © pexels.com

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Положение вверх дном не продлевает срок годности само по себе и не заменяет холодильник, если производитель требует хранить открытый продукт в холоде. Этот способ прежде всего облегчает дозировку, уменьшает остатки на стенках и в отдельных случаях помогает равномернее распределить расслаивающиеся компоненты.

Об этом пишет kobieta.interia.

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Кетчуп и соусы

Кетчуп относится к продуктам, которые чаще всего хранят крышкой вниз. Многие пластиковые бутылки имеют широкую плоскую крышку и силиконовый клапан, рассчитанный именно на такое положение. Клапан открывается при сжатии тары и ограничивает самопроизвольное истечение соуса.

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Основой кетчупа являются томаты — плоды растения из семейства пасленовых. Томатная масса содержит природные кислоты и каротиноид ликопен, который придает ей красный цвет. В промышленный продукт также добавляют уксус, соль, сахар и пряности. Кислая среда сдерживает развитие многих микроорганизмов, но не делает открытую бутылку неуязвимой к порче.

Крышкой вниз можно ставить майонез, горчицу, чесночный соус, заправку на основе йогурта и соус барбекю, если форма бутылки подразумевает вертикальное хранение в такой позиции. Плоская широкая крышка обычно свидетельствует, что производитель учел постоянное давление содержимого на дозатор.

Густые соусы двигаются медленно, поскольку обладают высокой вязкостью. Когда бутылка стоит крышкой вверх, содержимое скапливается у дна, а перед использованием должна пройти всю длину тары. Если же дозатор находится внизу, масса постоянно находится у выходного отверстия.

Молоко, соки и растительные напитки в открытых картонных упаковках также следует ставить вертикально. Также существует мнение о том, что переворачивание яиц вверх дном позволяет дольше хранить их свежими.

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Раньше мы писали о том, дольше сохранить овощи и фрукты свежими. Больше полезных советов читайте в новости.

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