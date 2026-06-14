Большинство делает это неправильно: ученые поставили точку в споре о хранении шоколада

Шоколад / © Pixabay

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Это один из тех вопросов, которые годами разделяют людей на два непримиримых лагеря: где место для шоколада — в холодильнике или в кухонном шкафу? Пока одни уверяют, что плитку следует есть исключительно при комнатной температуре, другие убеждены, что именно охлажденное лакомство доставляет наибольшее удовольствие.

Теперь в этой затяжной дискуссии наконец-то поставлена научная точка. Как пишет издание Daily Mail, окончательный ответ дал профессор экспериментальной психологии из Оксфордского университета Чарльз Спенс.

По словам эксперта, шоколад из холодильника вкусится гораздо лучше. Охлаждение оказывает положительное влияние не только на его вкусовые свойства, но и на текстуру.

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«Нам нравится, когда еда издает звуки. Одно из главных преимуществ хранения шоколада в холодильнике — это выразительный, громкий хруст (звонкий щелчок), который вы слышите, когда отломите кусочек от холодной плитки», — объясняет профессор Спенс.

Ученый выделяет три ключевые причины, почему холодильник побеждает шкаф:

Удлиненное удовольствие: когда вы кладете в рот холодный шоколад, процесс его таяния замедляется. Это делает вкусовой опыт более длительным и насыщенным.

Психологический фактор: подсознательно мы воспринимаем пищу из холодильника как более свежую, а свежие продукты всегда кажутся нам вкуснее.

Идеальный баланс: низкие температуры скрадывают экстремальные проявления вкуса — лишнюю горечь или приторную сладость. Благодаря этому образуется освежающий, сбалансированный вкус, где на первый план выходит приятная кремовая текстура.

Вердикт оксфордского ученого уже поддержали миллионы сладкоежек. Согласно недавнему опросу компании Cadbury, в котором приняли участие 2 000 человек, 80% любителей сладкого всегда охлаждают шоколад летом. При этом 69% делают это, чтобы плитка не растаяла, а 51% просто обожают фирменный хруст холодного шоколада.

Кстати, бренд Cadbury даже выпустил новую лимитированную линейку со вкусом клубничного фрапе, которую создали специально для того, чтобы есть ее прямо из холодильника.

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Секрет «Дубайского шоколада»

Это не первое громкое исследование профессора Спенса. Недавно он объяснил феноменальную популярность знаменитого «Дубайского шоколада». По его словам, весь секрет кроется в визуальном восприятии: агрессивный, ярко-зеленый цвет фисташковой начинки создает мощный контраст с коричневым шоколадом. Это мгновенно привлекает внимание человеческого мозга и делает продукт идеальным для фотографий в соцсетях.

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