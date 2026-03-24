Большинство делает это неправильно: узнайте идеальную частоту и режим стирки для каждой ткани постельного белья

Неправильная температура или неудачный режим стирки могут быстро испортить ткань: она садится, теряет форму и тускнеет.

Как постирать постель по материалу

Хлопок. Температура — 40–60°С, стандартный режим. Цикл с полосканием длится около 1,5–2 часов. Лен. Также 40–60°С, но лучше выбрать деликатный режим, чтобы ткань не деформировалась. Продолжительность — 1,5–2 часа. Шелк. Прохладная вода до 30°С и только нежный или ручной режим 1–1,5 часа. Используйте специальные средства для шелка, чтобы не повредить нежные волокна. Сатин. Стирка при 40–60°С в деликатном режиме, цикл — 1,5–2 часа. Фланель. 30–40°С, щадящий режим 1,5–2 часа во избежание колтунцев. Полиэстер и микрофибра. 30–40°С, деликатный режим, 1–1,5 часа. Чтобы ткань оставалась мягкой, добавляйте кондиционер.

Чтобы не ошибаться, обращайте внимание на ярлыки производителя и сложите небольшую памятку — на телефоне или в блокноте. Это поможет сберечь белье дольше и избежать лишних затрат.

Как часто стирать постель и текстиль

Специалисты отмечают: даже если постель кажется чистой, она накапливает пот, жир, пыль и бактерии.

Простыни и наволочки — раз в неделю.

Пододеялки — раз в 2–4 недели (чаще, если без верхней простыни).

Подушки (хлопчатобумажные, пуховые) — каждые 3-6 месяцев; пенные — только точечная чистка. Менять подушки желательно раз в два года.

Банные полотенца — раз в неделю (можно после 3–5 использований).

Полотенца для рук — каждые 2–3 дня.

Коврики для ванны — раз в неделю.

Халаты — раз в месяц.

Кухонные тряпки — каждый день.

Эко-сумки — при необходимости.

Пледы — примерно раз в месяц.

Не перегружайте стиральную машину и не пересыпайте порошок — его остатки могут задерживать запахи. Всегда следуйте инструкциям на этикетке.

Белая одежда: основные ошибки

Белое белье быстро тускнеет и желтеет, если его стирать неправильно.

Не смешивайте с цветными вещами, даже в холодной воде — ткани могут линять.

Теплая вода очищает более эффективно; используйте специальные порошки или гели для белого.

Сушите на свежем воздухе или в сушилке при низкой температуре.

Если обычной стирки недостаточно, можно добавить немного отбеливателя — примерно 1/3 стакана.

Соблюдая эти правила, ваша постель будет чистой, мягкой и яркой, а вещи будут служить дольше.