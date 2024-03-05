Большинство делает именно так: эта частая ошибка в сушке волос испортит укладку прически

Оказывается, чтобы сделать долговечную укладку прически, нужно не только пользоваться правилами высушивания волос, но и делать это в правильном месте. К сожалению, большинство украинцев этим пренебрегают.

Мало кто может похвастаться тем, что прическа красиво "ложится" сразу после мытья головы. Даже если попробовать популярную сегодня методику "умной стрижки", которая заключается в том, что волосы остаются объемными, без дополнительных средств и инструментов для укладки не обойтись. Как минимум под рукой должен быть фен.

Стилисты утверждают, как бы ни демонизировали использование фена в Сети, именно благодаря направленному теплому потоку воздуха можно получить блестящие и здоровые локоны. Благодаря нему кутикулы волосков быстрее закрываются, а это минимизирует излишние повреждения и деформацию. Именно благодаря фену волосы становятся более послушными и объемными. Но, если вы сушите его в ванной, такого эффекта точно не сможете заметить. А ведь его просто нет.

Дело в том, что влажное помещение ванной комнаты совсем не подходит для сушки волос. Особенно если вы делаете это сразу после того, как приняли душ и еще не проветрили в комнате.

Из-за повышенной влажности сушки волос замедляется. Это также негативно влияет на то, какой именно прическа выглядит: влага из воздуха оседает на локоны, они ее впитывают и теряют и без того неустойчивый природный объем.

Конечно, в ванной сушить волосы очень удобно. Во многих здесь расположено зеркало и розетка рядом с ним. Но, если вы хотите, чтобы ваша прическа хорошо держалась и имела объем, лучше выйти в другую комнату или включить вытяжку, открыть дверь настежь, чтобы влага выветрилась и воздух в помещении стал таким же сухим, как и в других частях квартиры.

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