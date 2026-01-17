- Дата публикации
Разное
146
2 мин
Большинство этого не знает: три правила при отключении света, которые могут спасти технику
В условиях регулярных блекаутов украинцам следует особенно внимательными к пользованию электроэнергией. Пренебрежение базовыми правилами может стоить не только испорченной техники, но и безопасности людей.
Специалисты советуют постоянно проверять защитные системы, аккуратно пользоваться альтернативными источниками питания и обязательно отсоединять электроприборы во время отключений.
Об этом заявили в «Харьковоблэнерго». Энергетики подчеркнули: соблюдение простых, но важных правил поможет сохранить имущество и обезопасить дом от аварийных ситуаций.
Следите за исправностью защитных устройств
Автоматические выключатели, предохранители и другие элементы электрозащиты имеют критическое значение. Именно они отключают питание при перегрузке или коротком замыкании, уменьшая риск пожаров и предотвращая выход из строя бытовой техники. Если эти устройства неисправны, даже короткий скачок напряжения может привести к серьезным последствиям.
Резервные источники питания доверяйте только профессионалам
Генераторы, инверторы и аккумуляторы должны подключать исключительно квалифицированные специалисты. Самостоятельные эксперименты с электросетью могут создать угрозу для жизни, повредить внутреннюю проводку или вызвать аварии в общей сети.
Во время блекаута выключайте технику из розеток
В период отсутствия электроснабжения специалисты советуют полностью отсоединить электроприборы от сети. Это поможет оградить технику от резких перепадов напряжения в момент возобновления подачи электроэнергии.
После появления света не включайте все сразу
Когда электроснабжение возобновляется, нагрузку следует подключать постепенно. Одновременное включение всей техники может повлечь за собой перегрузку домашней сети и негативно повлиять на стабильность энергосистемы в целом.
За испорченную технику можно получить компенсацию
Украинское законодательство предусматривает право потребителей на возмещение стоимости вышедших из строя электроприборов из-за скачков напряжения, частых отключений света или так называемого «мигания» электроэнергии. Это закреплено в законе «О рынке электрической энергии» и Правилах розничного рынка.
В случае повреждения техники из-за некачественного электроснабжения потребитель должен подать письменное заявление поставщику электроэнергии. В обращении необходимо указать:
перечень приборов, поврежденных или уничтоженных;
подробное описание обстоятельств инцидента (дата, место, характер повреждений);
обоснование, почему причиной стало именно ненадлежащее качество электроэнергии.
Кроме того, поставщик может запросить дополнительные документы для подтверждения убытков — в частности вывод сервисного центра с указанием причины поломки, а также копии или качественные фото паспорта и идентификационного кода.