Большинство готовит неправильно: как жарить молодой картофель, чтобы он был мягким внутри и хрустящим снаружи

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Молодой картофель — один из главных овощей летнего сезона. Его ценят за нежный вкус, тонкую кожуру и деликатную текстуру. Однако много хозяек сталкиваются с проблемой: во время жарки он либо разваливается, либо остается сырой внутри, тогда как снаружи уже начинает гореть.

Чтобы получить идеальное блюдо, важно учитывать особенности этого овоща и соблюдать несколько проверенных кулинарных принципов. Их мы собрали в материале ТСН.ua.

Почему молодой картофель ведет себя иначе во время жарки

Молодой картофель существенно отличается от зрелого. Он содержит больше влаги и меньше крахмала. Именно поэтому его мякоть имеет нежную структуру, но одновременно сложнее образует хрустящую корочку.

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Эксперты отмечают, что картофель с высоким содержанием влаги требует особого подхода к термической обработке. Если сразу выложить его на слишком горячую сковороду, наружный слой быстро зарумянится, в то время как середина не успеет приготовиться. Именно поэтому главная задача при жарке молодого картофеля — обеспечить равномерное прогревание.

Подготовка картофеля перед жаркой

Первый секрет успеха начинается еще до того, как картофель попадет на сковородку.

Овощи достаточно тщательно промыть щеткой под проточной водой. Тонкую кожуру очищать не нужно — она содержит немало полезных веществ и после обжаривания становится особенно вкусной. Если клубни большие, их следует разрезать пополам или на четвертинки. Мелкий картофель можно жарить целиком.

После мытья картофель желательно хорошо обсушить бумажными полотенцами. Избыток влаги мешает образованию румяной корочки и способствует тушению вместо жарки. Этот принцип кулинары считают одним из самых важных для любых жареных картофельных блюд.

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Нужно ли предварительно отваривать молодой картофель

Профессиональные повара часто используют метод двойного приготовления. Сначала картофель коротко отваривают или бланшируют, а затем обжаривают до золотистого цвета.

Предварительное отваривание позволяет равномерно приготовить середину и значительно уменьшает риск получить подгоревшую корочку и сырой центр. Для молодого картофеля достаточно 5–7 минут варки после закипания воды. Он не должен быть полностью готовым. После этого воду сливают, а картофель оставляют на несколько минут, чтобы испарилась излишняя влага.

Этот шаг помогает получить нежную текстуру внутри и красивую румяную поверхность после обжаривания.

Какую сковородку выбрать

Для жарки молодого картофеля лучше всего подходит толстодонная сковорода — чугунная или качественная стальная. Такая посуда равномерно распределяет тепло и не допускает резких перепадов температуры. Благодаря этому овощи готовятся постепенно и не пригорают.

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Перед приготовлением картофеля сковороду необходимо хорошо разогреть. Кулинарные эксперты отмечают: продукт должен контактировать с горячей поверхностью с самого начала, иначе он начнет впитывать масло и станет слишком мягким.

На каком огне жарить молодой картофель

Одна из самых распространенных ошибок — использование максимального нагрева. Для молодого картофеля оптимальным является средний огонь. Он позволяет влаге постепенно испаряться, а мякоть — равномерно прогреваться.

После выкладки картофеля на сковороду не нужно сразу начинать его перемешивать. Специалисты советуют оставить кусочки в покое на несколько минут, чтобы образовалась золотистая корочка. Только после этого картофель можно аккуратно переворачивать. Частое помешивание разрушает корку и делает блюдо менее аппетитным.

Когда солить картофель

Соль извлекает влагу из продуктов. Если посолить картофель в самом начале жарки, он начнет активно выделять сок и фактически будет тушиться.

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Поэтому опытные повара рекомендуют солить молодой картофель за 5–7 минут до готовности или уже в конце приготовления. Так он остается румяной и сохранит приятную текстуру.

Какие специи лучше всего сочетаются с молодым картофелем

Нежный вкус молодого картофеля не требует большого количества специй.

Лучше всего подходят:

свежий укроп;

зеленый лук;

петрушка;

чеснок;

черный перец;

розмарин;

чабрец.

Чеснок желательно добавлять в конце жарки. Если это сделать раньше, он может подгореть и придать блюду горечи.

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Главные ошибки при жарке молодого картофеля

Даже качественные продукты не гарантируют успеха, если допустить распространенные ошибки:

выкладывать на сковороду слишком много картофеля;

жарить на слабо разогретой поверхности;

часто перемешивать;

накрывать крышкой во время приготовления;

использовать слишком сильный огонь;

солить в начале жарки.

Все эти действия мешают испарению влаги и образованию золотистой корочки.

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Раньше мы писали, как варить молодой картофель, чтобы он был нежным и ароматным.

Также мы рассказывали, чем почистить молодой картофель, когда под рукой нет ножа. Это можно сделать легко и быстро с помощью нескольких предметов в каждом доме.

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