Большинство именно там хранит хлеб, но это неправильно: ученые рассказали, где продукт черствеет быстрее

Можно хлеб хранить в холодильнике / © unsplash.com

При температуре от +1 до +5 °C в хлебе запускается кристаллизация крахмала. Именно поэтому буханка быстро теряет мягкость и черствеет, даже если снаружи она еще не высохла.

Вода внутри перераспределяется, мякоть становится твердой и хрупкой, а вкус исчезает. В результате вместо ароматного свежеиспеченного хлеба вы получаете сухой, жесткий продукт.

Холодильник — не друг хлеба, а его главный враг. Научные исследования доказывают: в холоде буханка черствеет быстрее, чем при обычной комнатной температуре. Причина не в потере влаги, а в изменении структуры крахмала.

И даже плотная упаковка не спасет: внутри пакета происходят те же процессы. Более того, если хлеб уже начал портиться, холодильник только “замораживает” проблему. Стоит его достать — и плесень опять проявляется.

Оптимальная среда для хлеба — около +20 °C, бумажный пакет или тканевый мешок. В таких условиях он сохраняет аромат, не принимает и не теряет текстуру.

Нужно ли сохранить хлеб дольше? Заморозка — единственный надежный вариант. При температуре ниже –18 °C процессы кристаллизации останавливаются и продукт остается свежим. Важно только размораживать его естественным путем — при комнатной температуре, без микроволновки.

Холодильник отлично подходит для овощей или продуктов с высокой влажностью, но для хлеба он разрушителен. Даже нарезанный батон там быстро теряет вкус: края высыхают, а середина становится липкой.

Правильная упаковка и теплая среда — вот секрет сохранения свежести. Помните: хлеб нуждается в воздухе, но не холоде.