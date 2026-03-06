- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 3 мин
Большинство людей делает это в лифте каждый день: опасные ошибки, которые могут стоить здоровью
Лифт в многоквартирном доме — привычная вещь, без которой сложно представить повседневную жизнь. Мы пользуемся им по несколько раз в день и почти никогда не задумываемся о правилах безопасности в лифте.
Однако следует помнить: лифт — это сложный механизм и фактически вертикальный транспорт, требующий такого же осторожного обращения, как автомобиль или другое техническое средство.
Пренебрежение простыми правилами может привести к неприятным и даже опасным ситуациям. Рассмотрим самые распространенные ошибки при пользовании лифтом, которых следует избегать.
Опасные ошибки в лифте: неправильная перевозка детей и животных
В сети нередко появляются тревожные видео: человек заходит в кабину, дверь автоматически закрывается, а собака на поводке остается снаружи. Подобные случаи происходят из-за невнимательности и пренебрежения базовыми правилами.
Как правильно пользоваться лифтом с животными
Небольших собак и кошек лучше брать на руки во время поездки.
Большую собаку заводите в кабину, держа ее за ошейник, а не только за поводок.
В современных лифтах установлены специальные датчики, которые не позволяют закрываться дверям, если на их пути есть препятствие. Однако тонкий поводок система может не распознать, потому рисковать не стоит.
Правила безопасности в лифте для родителей с детьми
С детьми действуют подобные рекомендации:
малышей лучше держать на руках;
если вы заходите в лифт с детской коляской, сначала зайдите сами, а затем осторожно завезите тележку;
Во время выхода действуйте наоборот — сначала вывезите тележку, а потом выходите сами.
Эти простые действия помогают избежать опасных ситуаций.
Перегрузка лифта
В большинстве современных многоэтажек работают пассажирский и грузовой лифт. Каждый из них имеет четко определенное ограничение веса, указанное в кабине.
Это не формальность, а технически рассчитанная норма перегрузки.
Как избежать перегрузки
всегда обращайте внимание на максимально допустимый вес;
не пытайтесь превысить этот показатель.
Во многих лифтах во время перегрузки раздается звуковой сигнал, а кабина просто не начинает движение, пока часть груза не уберется.
Некоторые люди пытаются обойти систему или продолжают нагружать кабину сверх нормы. В результате механизм быстрее изнашивается, а иногда и полностью выходит из строя.
Гораздо безопаснее совершить несколько поездок, чем рисковать собственной безопасностью и исправностью оборудования.
Вмешательство в работу лифта
Еще одна очень распространенная привычка — придерживать дверь руками или ногой, чтобы она не закрылась.
В этот момент лифт уже получает сигнал двигаться, но дверь не может закрыться. Система может воспринять это как неисправность и кабина просто остановится до прибытия технического специалиста.
Как правильно действовать:
используйте кнопку открытия двери;
если такой кнопки нет, нажмите кнопку отмены или стоп.
Категорически нельзя самостоятельно пытаться открыть дверь, если лифт застрял.
Пассажир не может знать:
на каком уровне находится кабина;
как она расположена в шахте;
безопасно ли открывать дверь в конкретный момент.
Лучшее решение — связаться с диспетчером через кнопку связи в кабине и дождаться помощи.
Что делать, если застрял в лифте
Современные лифты оборудованы:
освещением,
вентиляцией,
системой экстренной связи.
Поэтому паниковать не нужно. Аварийные службы обычно реагируют достаточно быстро.
Правила безопасного поведения в лифте
Соблюдение простых советов делает использование лифтом безопасным для всех жильцов дома.
Иногда достаточно лишь внимательности и уважения к технике, чтобы избежать опасных ситуаций в лифте и сохранить собственную безопасность.