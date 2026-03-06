Большинство людей делает это в лифте каждый день: опасные ошибки, которые могут стоить здоровью

Опасные ошибки в лифте / © pexels.com

Однако следует помнить: лифт — это сложный механизм и фактически вертикальный транспорт, требующий такого же осторожного обращения, как автомобиль или другое техническое средство.

Пренебрежение простыми правилами может привести к неприятным и даже опасным ситуациям. Рассмотрим самые распространенные ошибки при пользовании лифтом, которых следует избегать.

Опасные ошибки в лифте: неправильная перевозка детей и животных

В сети нередко появляются тревожные видео: человек заходит в кабину, дверь автоматически закрывается, а собака на поводке остается снаружи. Подобные случаи происходят из-за невнимательности и пренебрежения базовыми правилами.

Как правильно пользоваться лифтом с животными

Небольших собак и кошек лучше брать на руки во время поездки. Большую собаку заводите в кабину, держа ее за ошейник, а не только за поводок.

В современных лифтах установлены специальные датчики, которые не позволяют закрываться дверям, если на их пути есть препятствие. Однако тонкий поводок система может не распознать, потому рисковать не стоит.

Правила безопасности в лифте для родителей с детьми

С детьми действуют подобные рекомендации:

малышей лучше держать на руках;

если вы заходите в лифт с детской коляской, сначала зайдите сами, а затем осторожно завезите тележку;

Во время выхода действуйте наоборот — сначала вывезите тележку, а потом выходите сами.

Эти простые действия помогают избежать опасных ситуаций.

Перегрузка лифта

В большинстве современных многоэтажек работают пассажирский и грузовой лифт. Каждый из них имеет четко определенное ограничение веса, указанное в кабине.

Это не формальность, а технически рассчитанная норма перегрузки.

Как избежать перегрузки

всегда обращайте внимание на максимально допустимый вес;

не пытайтесь превысить этот показатель.

Во многих лифтах во время перегрузки раздается звуковой сигнал, а кабина просто не начинает движение, пока часть груза не уберется.

Некоторые люди пытаются обойти систему или продолжают нагружать кабину сверх нормы. В результате механизм быстрее изнашивается, а иногда и полностью выходит из строя.

Гораздо безопаснее совершить несколько поездок, чем рисковать собственной безопасностью и исправностью оборудования.

Вмешательство в работу лифта

Еще одна очень распространенная привычка — придерживать дверь руками или ногой, чтобы она не закрылась.

В этот момент лифт уже получает сигнал двигаться, но дверь не может закрыться. Система может воспринять это как неисправность и кабина просто остановится до прибытия технического специалиста.

Как правильно действовать:

используйте кнопку открытия двери;

если такой кнопки нет, нажмите кнопку отмены или стоп.

Категорически нельзя самостоятельно пытаться открыть дверь, если лифт застрял.

Пассажир не может знать:

на каком уровне находится кабина;

как она расположена в шахте;

безопасно ли открывать дверь в конкретный момент.

Лучшее решение — связаться с диспетчером через кнопку связи в кабине и дождаться помощи.

Что делать, если застрял в лифте

Современные лифты оборудованы:

освещением,

вентиляцией,

системой экстренной связи.

Поэтому паниковать не нужно. Аварийные службы обычно реагируют достаточно быстро.

Правила безопасного поведения в лифте

Соблюдение простых советов делает использование лифтом безопасным для всех жильцов дома.

Иногда достаточно лишь внимательности и уважения к технике, чтобы избежать опасных ситуаций в лифте и сохранить собственную безопасность.